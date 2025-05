Busca: weekend complesso per BT Racing nella Coppa Italia di 1^Zona

Un lungo fine settimana legato alle festività del 25 aprile, ha accompagnato l’esperienza del team cuneese all’interno del circuito di casa, a Busca. Un momento importante, che ha segnato altresì il ritorno nel circus delle gare per il conosciuto kartodromo. La cornice era quella inerente la Coppa Italia di 1^Zona, che proprio nel round cuneese vedeva il giro di boa stagionale.

Tre giorni di passione e di adrenalina, che sono iniziati il venerdì, con le prime prove “libere” aperte a tutti i proprietari di kart, culminati con la domenica e l’appuntamento di Coppa. Grande attesa intorno alla BT Racing, che ha avuto la presenza di numerosi simpatizzanti e piloti, che si sono dati appuntamento a Busca per provare a confrontarsi con i migliori della categoria.

Un po’ di amaro in bocca ha lasciato invece la performance dei portacolori in gara, traditi da un fondo reso insidioso dalla pioggia caduta tra la mattina ed il primo pomeriggio di domenica. Tra loro Michele Tassone, il quale al via su Kart Sodì motorizzato TM, ha raggiunto la seconda posizione in KZ2 in prefinale, salvo poi cedere il passo in finale a causa di una scelta tecnica non adatta al fondo. Tra gli altri protagonisti al via, da segnalare le prestazioni di Pietro Sarvia e Marco Andreis (Kart Sodì motorizzati TM), quest’ultimo vincitore nella categoria KZ2 Master. Un’uscita di pista ha invece causato il ritiro anzitempo di Andrea Ferrero, autore tuttavia di buoni parziali cronometrici sul suo Kart Birel motorizzato TM.

Nelle altre categorie, continuano gli apprendistati per Marcel Andreka e Gabriele Giribaldi, rispettivamente nelle categorie OK N e OK N Junior. Per il pilota dodicenne astigiano, continua parallelamente il percorso nel Campionato Italiano Rotax, cornice di assoluto rilievo. Per quanto riguarda invece la Coppa Italia 1^Zona, l’appuntamento è per i prossimi 6-8 giugno a Nizza Monferrato.