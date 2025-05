Calcio Serie D: si chiude la regular season, ultima spiaggia per il Fossano

Diciannovesima ed ultima giornata, nel weekend, sui campi del girone A di Serie D.

Turno decisivo per le speranze di salvezza del Fossano, precipitato all'ultimo posto della classifica ed obbligato a vincere sul campo del Chisola per provare ad agguantare i playout. Blues fanalino di coda con 26 punti, due in meno di Chieri e Borgaro che si affrontano in uno scontro diretto sportivamente drammatico. A quota 34 Vogherese e Cairese, opposte rispettivamente a Oltrepò e Ligorna. Situazione da tenere in considerazione dal momento che un margine di 8 lunghezze farebbe "saltare" i playout.

Un nuovo pomeriggio di festa attende il Bra, che riceve la Sanremese. La squadra di Nisticò punta ad una vittoria che chiuderebbe nel migliore dei modi una stagione esaltante.

Ultima da onorare anche per il Saluzzo di Cacciatore, di scena in casa di una Lavagnese in corsa playoff.

Si gioca domenica pomeriggio con fischio d'inizio alle 15 ad eccezione di NovaRomentin-Asti, in programma sabato.

PARTITE E DESIGNAZIONI ARBITRALI

Bra-Sanremese: Salvatore Montevergine di Ragusa

Derthona-Vado: Marco Pascali di Pistoia

Vogherese-Oltrepò: Antonio Pio Pascuccio di Ariano Irpino

Cairese-Ligorna: Michele Buzzone di Enna

Chieri-Borgaro: Gianluca Toselli di Gradisca d'Isonzo

Chisola-Fossano: Alban Zadrima di Pistoia

Gozzano-Varese: Gaetano Milone di Barcellona Pozzo di Gotto

Lavagnese-Saluzzo: Francesco Illiano di Napoli

NovaRomentin-Asti: Lorenzo Spinelli di Cuneo

Riposa: Imperia

CLASSIFICA: Bra 78, NovaRomentin 68, Gozzano 64, Lavagnese 63, Vado 62, Varese 61, Ligorna 58, Saluzzo 49, Chisola 47, Asti 45, Derthona 44, Sanremese 42, Oltrepò 40, Imperia 38, Vogherese, Cairese 34, Chieri, Borgaro 28, Fossano 26