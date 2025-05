Ottimi risultati per l’ITIS Cuneo nella fase provinciale di Atletica Leggera

Nella giornata di martedì 15 Aprile 2025 si è svolta la fase provinciale di Atletica Leggera nell’ambito delle Competizioni Sportive Scolastiche per la categoria allievi e allieve. La manifestazione ha avuto luogo a Fossano presso il Villaggio Sportivo “Bongioanni”, dove un folto gruppo di atleti provenienti dalle varie scuole della provincia si sono sfidati nelle diverse specialità.

Ottima prestazione per gli studenti e le studentesse dell’ITIS “Mario Del Pozzo” che durante l’intera mattinata hanno affrontato le varie prove con entusiasmo, determinazione e serietà. I ragazzi sono stati accompagnati dalle professoresse Cavallera e Tortone che hanno seguito il gruppo sportivo.

Terzo posto in classifica a squadre per allievi e allieve dell’ITIS “Mario Del Pozzo” grazie ai preziosi contributi dati da ciascun atleta delle due formazioni.

In particolare per la categoria allievi si è aggiudicato il gradino più alto del podio Ferreri Gabriele nel getto del peso, mentre la medaglia di bronzo è stata assegnata a Giusiana Marco nei 100 metri ostacoli. Terzo posto in classifica anche per i ragazzi che hanno corso la staffetta 4 per 100 metri (Ghivarello Nicolò, Giusiana Marco, Giordano Thomas e Romano Lorenzo). Per la categoria allieve si sono distinte Viano Maia (medaglia d’argento nel getto del peso) e Macario Clara (medaglia di bronzo nel salto in lungo).

Hanno partecipato per la categoria Allievi: Brondello Leonardo, Dutto Davide e Italia Simone (1000 m); Romano Lorenzo, Allemandi Samuele, Hilali Mohamed e Galfrè Giacomo (100 m); Giusiana Marco e Pellegrino Vittorio (100 m Ostacoli); Isaia Gabriele e Revello Daniele (Salto in Lungo); Ghivarello Nicolò e Pjetri Amiano (Salto in Alto); Ferreri Gabriele e Giordano Thomas (Getto del Peso).

Hanno partecipato per la categoria Allieve: Carletto Elena e Faccia Giorgia (1000 metri); Cavallo Carla, Viale Agnese e Osunde Deborah (100 metri); Pellegrino Olivia (100 metri Ostacoli); Ciartano Isabel e Macario Clara (Salto in Lungo); Castellino Ada (Salto in Alto); Viano Maia (Getto del Peso).

Si coglie l’occasione per ringraziare e complimentarsi con gli alunni che hanno partecipato alla manifestazione e tutto il personale dell’Istituto che collabora con il dipartimento di Scienze Motorie per organizzare questi eventi.