“Run the Night”: venerdì 27 giugno a Cuneo la prima edizione

Correre nel salotto di una città. Correre una mezza maratona lungo un circuito di 7km a Cuneo, Viale Angeli, Piazza Galimberti, Via Roma. Correre di sera, “Run the Night”, illuminati dall’idea che lo si possa fare anche per aiutare qualcun altro, con l’associazione “C’è Da Fare”, che si occupa di sviluppare progetti di sostegno psicologico e neuropsichiatrico per chi soffre tra i più giovani. In pratica l’aiuto sarà concreto: 10 euro per ogni iscritto.

Un programma presentato nel salone principale del Comune di Cuneo, con la sindaca Patrizia Manassero, Franco Arese, indimenticato campione del mezzofondo e oggi titolare con la sua famiglia dell’azienda Karhu, scarpe da corsa e molto altro, sponsor della manifestazione, con Federico Leporati, responsabile del mezzofondo azzurro, e con Alessio Piceno, che si occupa della comunicazione di “C’è Da Fare”, l’Associazione che ha nel comico, attore, autore Paolo Kessisoglu, insieme a Silvia Rocchi, il vero motore.

Mezza maratona ma non solo la sera di venerdì 27 giugno, infatti l’organizzazione, affidata alla ASD Atletica Roata Chiusani, anche una 7km competitiva, una versione non competitiva e una 5km di fit-walking, da percorrere in meno di un’ora, quindi una camminata più che sostenuta, altro che passeggiata tra i caffè e le pasticcerie del centro, presentata da chi ha ha marciato davvero, Maurizio Damilano col gemello Giorgio.

Il tutto nel weekend della Gran Fondo di ciclismo Fausto Coppi, una vera classica, arrivata alla edizione nr. 36, in programma domenica 29 giugno, con un percorso ritoccato, anzi, indurito, e la possibile sorpresa di un possibile premio per il miglior “combinatista” capace di mettere assieme mezza maratona di corsa il venerdì e prova sul percorso lungo in bicicletta la domenica. Un weekend dal fisico bestiale e dal cuore “enorme”, in tutti i sensi.