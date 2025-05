Velocità in salita. Il saviglianese Stefano Leone in evidenza in Austria

Il 26 e 27 aprile si è disputata a Spoleto, in Umbria, per la seconda prova del Campionato Europeo di velocità in Salita, al quale ha preso parte anche il saviglianese del Moto Club Bisalta Drivers Cuneo Stefano Leone.

Un percorso breve, con curve mediamente veloci, tornanti stretti e due chicane, inserite per abbassare la velocità media, ha ospitato un buon numero di partecipanti, suddivisi in più categorie.

Il saviglianese Leone, impegnato come solito in due classi, è salito sul terzo gradino del podio della classe Supersport 300, alla guida di una Yamaha R3, mentre nella classe Supermoto Open ha condotto la sua Husqvarna 701 subito sotto al podio.

"Quest'anno il programma della gara, a causa delle esequie del Santo Padre ha subito notevoli modifiche - ha dichiarato Stefano Leone -, in quanto al sabato non si è svolta alcuna attività sportiva, così al venerdì, quando avevo un turno di prove libere alle 17, non ho neanche potuto prendere il via a causa di una pioggia improvvisa. La domenica alle 8:30 ho effettuato le prove ufficiali sull'asciutto, mentre le due manche di gara alle 14:00 si sono svolte tra piogge improvvise e qualche schiarita che hanno mescolato i risultati in varie classi, trasformando l'austriaco Alterndorfer nell'eroe della giornata, poiché è riuscito a vincere la SP 600 davanti al plurititolato Bottalico.

Sono comunque abbastanza soddisfatto, perché nella roulette dei continui cambi climatici, sono riuscito ad ottenere un terzo posto nella Supersport 300, anche se ho dovuto correre una manche sul bagnato con le gomme da asciutto; mentre nella Supermoto Open ho terminato in quarta posizione.

Speriamo che a giugno, in Austria, il tempo si riveli migliore".