Le province di Cuneo e Torino unite dalla passione per le Ferrari "d'epoca" 250 GTE Register

Tutto pronto per l'evento - un po' torinese, un po' langarolo, un po' europeo - con cui si celebrano le Ferrari 250 GTE Register: una quattro giorni che andrà dall'8 all'11 maggio. L’evento nasce dalla volontà di Roberto Olivo referente italiano del 250 GTE Register, sodalizio che riunisce in tutto il mondo i proprietari di pari modello per celebrare il 65° anniversario di questo modello particolare di Ferrari. L’organizzazione è stata curata dalla Montaldo’s Events facente capo al Comandante ( in senso aeronautico) Beppe Fissore di Montaldo, personaggio eclettico e con un background di tutto rispetto nell’organizzazione di eventi.

Il tutto nasce con il patrocinio della Città di Torino, della Regione Piemonte, dell’ACI Torino e Cuneo e con la collaborazione della Pininfarina e del Museo Internazionale dell’Automobile di Torino. Saranno presenti 12 vetture, provenienti da vari paesi europei. Saranno rappresentate tutte le diverse versioni prodotte, 1a, 2a e 3a serie, 330 America con la stessa carrozzeria ed il motore portato a 4 litri, una versione con guida destra ed una con prese d’aria laterali tipo GTO espressamente prodotta su richiesta del cliente, oltre a due versioni prototipo utilizzate dalla Ferrari per testare le varianti di allestimento. All’evento parteciperanno anche due vetture con numeri di telaio consecutivi, assemblate una accanto all’altra 63 anni fa. Due gemelle separate alla nascita che potranno ritrovarsi nei luoghi dove sono nate.

L’evento avrà inizio nella centrale Piazza Bodoni a Torino dove le vetture si raduneranno nella giornata di giovedì 8 maggio per restare in esposizione fino alle ore 19 circa. La mattina di venerdì 9 maggio la carovana si recherà in visita al Museo Internazionale dell’Automobile e nel pomeriggio presso la Pininfarina a Cambiano. La sera , la cena si terrà nella cornice del Ristorante Moda Venue in Monforte d’Alba. Nella giornata di sabato 10 maggio i partecipanti raggiungeranno la Città di Neive in mattinata per poi trasferirsi sul Belvedere di La Morra , con sosta presso il Wine Bar Uve per il Lunch; il gruppo resterà in La Morra sino al pomeriggio. Infine, la domenica 11 la comitiva visiterà il Castello di Grinzane Cavour - in mattinata - per terminare l’evento presso i poderi Fontanafredda con un pranzo di commiato curato dallo Chef Ugo Alciati.

Sarà un’occasione unica per ogni appassionato per ammirare delle vetture tanto rare quanto affascinanti, a testimonianza di un’epoca di straordinario successo dell’industria automobilistica italiana.