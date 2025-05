Un nuovo sistema video per osservare i pipistrelli dell’Abbazia di Staffarda

Con l’arrivo della primavera, è tornata a manifestarsi all’Abbazia di Staffarda una delle presenze animali più affascinanti e preziose del nostro territorio: quella dei pipistrelli.

Come accade da almeno un secolo, infatti, a partire dai primi giorni di aprile centinaia di esemplari tornano a installarsi in uno dei locali del complesso medievale per dare inizio alla stagione riproduttiva: al culmine di essa sono circa 1.200 i chirotteri che si radunano qui. Si tratta di una colonia composta in larga parte da femmine, appartenenti alle specie Myotis myotis (vespertilio maggiore) e Myotis blythii(vespertilio di Blyth), che hanno scelto Staffarda come luogo sicuro dove partorire i propri piccoli.



Da quest’anno, grazie a un nuovo sistema video ad alta definizione con illuminazione a infrarossi fatto installare dal Parco del Monviso, i visitatori del complesso abbaziale possono osservare la colonia “in diretta”, senza arrecare disturbo agli animali. L’impianto, che sostituisce una precedente apparecchiatura ormai superata in termini tecnologici, consente di seguire le attività quotidiane dei pipistrelli da uno schermo installato in un ambiente adiacente, non frequentato dagli animali. Il sistema è dotato di due telecamere: la prima, con inquadratura fissa, permette una visione d’insieme della colonia; la seconda, con zoom ottico 25x e movimento orientabile da remoto, è in grado di seguire i movimenti dei pipistrelli all’interno della stanza. Uno strumento prezioso non solo per il pubblico, ma anche per i chirotterologi, che possono monitorare a distanza lo stato di salute della colonia, verificandone la consistenza e soprattutto calcolandone il successo riproduttivo.



Il momento più emozionante per osservare l’attività della colonia è senza dubbio intorno alla metà di giugno, quando iniziano le nascite. In questa fase delicatissima, le madri si prendono cura dei piccoli ancora incapaci di volare, che restano aggrappati a loro per ricevere nutrimento e protezione. Attraverso le immagini si potrà dunque assistere a uno spettacolo naturale straordinario, con un punto di vista privilegiato su un processo vitale e affascinante. Nella seconda metà di agosto cominciano a evidenziarsi fenomeni di dispersione, che proseguono fino alla metà di ottobre quando anche gli ultimi esemplari abbandonano il sito, pronti a farvi ritorno la primavera successiva.



Il nuovo sistema video rappresenta un perfetto esempio di come la valorizzazione turistica di un sito storico come l’Abbazia cistercense di Staffarda, fondata nel 1135, possa integrarsi armoniosamente con la tutela della biodiversità. L’iniziativa è frutto della collaborazione tra il Parco del Monviso, la Fondazione Ordine Mauriziano e l’Associazione DialogArt, che cura l’apertura e le visite guidate del complesso.



Per poter assistere all’attività dei pipistrelli dallo schermo a disposizione, è necessario effettuare l’accesso agli spazi di visita dell’Abbazia, con biglietto a pagamento: per maggiori informazioni su orari e costi di ingresso è possibile consultare il sito https://www.ordinemauriziano.it/abbazia-maria-staffarda/visita-staffarda .



La colonia di Staffarda è una delle più importanti del nord-ovest d’Italia, seconda per dimensioni in tutta l’area e tra le poche di significativa rilevanza in Piemonte e Valle d’Aosta. I pipistrelli sono eccellenti bioindicatori della qualità ambientale e svolgono un ruolo cruciale negli equilibri degli ecosistemi: per questo tutte le specie sono protette dalle normative vigenti. Dal 2019, l’area dell’Abbazia fa parte del Sito di Importanza Comunitaria, “Boschi e colonie di chirotteri di Staffarda” (IT1160041) istituito dalla Regione Piemonte e riconosciuto dalla rete europea Natura 2000 per conservare e proteggere uno degli ultimi lembi di bosco planiziale e una colonia che ha un valore ambientale internazionale. Il Parco del Monviso ne è ente gestore.