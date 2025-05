A Mondovì musicisti suonano sospesi nel vuoto nell'ex Teatro Sociale: si svela "Monregalando" [VIDEO]

Hanno portato la musica all’interno dell’ex teatro sociale di Mondovì e per farlo non si sono limitati a suonare ma si sono calati dal tetto dell’edificiocon speciali imbracature con il prezioso aiuto dei tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese (SASP).



Questo è solo uno dei luoghi che verrà valorizzato grazie al progetto Monregalando, una produzione "Societango", con le musiche del gruppo MaMaGré composto da: Alice Gregorio (voce, violino e cajon), Gianpiero Gregorio(chitarra e voce), Marco Marenco (chitarre, mandolino, bouzuki, taishōgoto), Paolo Turco (basso acustico e contrabbasso).

Non solo il teatro sociale, ma anche la funicolare, le mongolfiere e non solo. Un progetto tutto da scoprire che ha visto la partecipazione anche di Marlen Pizzo (voce narrante), con le storie di Francesco Scarrone, i video di Lorenzo Turco e l'audio curato da Paolo Bertazzoli.

Il progetto è sostenuto dal consiglio regionale del Piemonte, Fondazione CRC, ATL del Cuneese, Città di Mondovì, i comuni di Bastia Mondovì, Farigliano, Villanova e Cuneo.

Al momento non si può rivelare di più sull'iniziativa che sarà illustrata nel dettaglio in quattro serate a ingresso libero e gratuito:

9 maggio alle 21.00 Farigliano, Biblioteca Civica

10 maggio alle 17:00 Bastia Mondovì, chiesa di S. Fiorenzo

10 maggio alle 21:00, Villanova Mondovì, teatro Garelli

11 maggio alle 21:00, Mondovì, teatro Baretti

PRENOTAZIONE: (solo per teatro Baretti, 11 maggio): Eventbrite

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-monregalando-1329815155929?utm-campaign=social&utm- content=attendeeshare&utm-medium=discovery&utm-term=my-tickets&utm-share-source=my- tickets&utm-source=cp&aff=ebdsshcopyurl

"Ringraziamo - dicono da Monregalando - Antonella Allasio, Ivano Airaldi, Cosimo Barberis, Davide Bertolino, Andrea Bertone, Paolo Boetti, Francesca Botto, Gabriele Campora, Elena Casu, Aldo Clerico, Mattia Clerico, Piera Conte, Zuzana Dolinska, Gabriele Gallo, Igor Giuffré, Marco Manfredi, Elena Merlatti, Diego Pelissero, Luca Robaldo, Sergio Bubu Rossi, Luca Turchi, Giacomo Vinai, Jose Vivalda e vi aspettiamo numerosi alle serate!".

Una proposta culturale che ambisce a diventare un efficace strumento di consapevolezza e di valorizzazione turistica, dove il realismo della storia si mischia con la fantasia e l’irrealtà della scrittura.

"Un progetto innovativo capace di evidenziare le peculiarità storico-artistiche dei luoghi grazie alla magia della musica e al fascino creativo della letteratura - il commento del sindaco e dell’assessora alla Cultura e al Turismo. - Una modalità di racconto che supera i meri confini amministrativi, andando a valorizzare le unicità più interessanti dell’intero Monregalese. L’ex Teatro Sociale, il Belvedere e la mongolfiera istituzionale, poi, come simboli cittadini da cui partire per sottolineare il valore estetico di Mondovì e del suo territorio, ma anche per accrescere la nostra consapevolezza sull’attrattività turistica di quello che ci circonda".