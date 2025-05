A Vicoforte torna l'incontro poetico dedicato alle poesie in piemontese, provenzale, franco-provenzale, noarese, walser e varianti liguri

Dal 1967 Mondovì e il Monregalese riuniscono annualmente poeti dal Piemonte e dalla Valle d’Aosta per proporre liriche in lingue naturali, vale a dire piemontese, provenzale, franco-provenzale, noarese, walser, varianti liguri.

Quest’anno il titolo dell’incontro, fissato dal Sindaco Gian Pietro per la giornata di domenica 18 maggio, alle ore 10, nella Confraternita di San Giovanni, sarà “ËL REUSE ËD MAGG” e accompagnerà la nuova opera poetica di Elisa Revelli Tomatis.

Remigio Bertolino richiama: "nell’ultima raccolta, «Sbaluch ëd lerme», Primalpe 2024, la poetessa, ispirata da una musa di sorprendente levità, tocca vertiginose altezze di lirismo. Il presente e il passato si intrecciano, si richiamano, si rimandano per evocazioni, echi, specchi interiori.

Momenti di estasi, di rapimento di fronte al fulgore della natura, di fronte alla grandezza e al mistero del creato si alternano ad altri di visioni e scorci più quotidiani.

Il titolo del libro si presta a più interpretazioni: può connotare sia il momento della gioia in cui le lacrime sgorgano dalla fonte dell’anima con tutta la grazia della dolcezza e della bellezza, ma esso può inoltre tratteggiare un momento di dolore, quando le lacrime scendono sulle guance in rigagnoli di tristezza. I testi palpitano di un intimo lirismo, di delicate sfumature interiori.

Sono frammenti dell’anima, epifanie luminose, squarci di infinito. Quanta luce la poetessa sa far scaturire dalla lingua piemontese, non solo in fatto di musicalità ma anche come intensità connotativa e metaforica. L’uso sapiente e parco della rima contribuisce ad accrescere la bellezza e l’originalità di questa poesia che immette nuova linfa nella cosiddetta “Scuola di Mondovì” e si contraddistingue per immagini di vertiginosa bellezza e la tensione verso il sublime ed il metafisico. Giorgio Bárberi Squarotti parla di una “Santarcangelo piemontese” per fare un paragone con la città romagnola dove si sono concentrati i maggiori poeti in dialetto dell’Emilia Romagna: Tonino Guerra, Nino Pedretti, Raffaello Baldini.

La caratteristica comune dei poeti dell’enclave monregalese è il rifiuto di ogni forma di retorica, un’asciuttezza del dire basata sul concreto, una ricerca di immagini altamente connotative, correlate ai sentimenti da esprimere. Nella poesia della Revelli affiora un caleidoscopio di immagini, di impalpabili sensazioni, di ricordi, di trepidi sentimenti. Come in uno specchio il paesaggio riverbera nell’anima verità e bellezza e nell’immensità del cosmo vorticano le speranze umane".