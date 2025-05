Frane a Cortemilia, ritorno alla normalità lungo la provinciale verso Serole

Proseguono i sopralluoghi sul territorio cuneese, fortemente colpito dal maltempo di alcune settimane fa.

Il vicepresidente della Provincia di Cuneo, Massimo Antoniotti si è recato a Cortemilia dove, accompagnato dal sindaco Roberto Bodrito, ha monitorato le zone più danneggiate del paese, lungo la strada provinciale verso Serole.

In questa area, durante le ultime fortissime precipitazioni, si sono verificare due grosse frane, per le quali si sono immediatamente attivati i lavori che - nella zona più a valle, dove detriti e terra avevano colpito anche una stalla - hanno permesso di liberare parte della strada, grazie ad uno sgombero parziale del materiale franoso.

Per quanto concerne un altro importante smottamento, sempre lungo la provinciale che porta verso Serole ma verificatosi più a monte, l'impresa è ancora al lavoro.

“L’obiettivo è quello di riaprire in sicurezza entro i primi giorni della prossima settimana - spiega il vicepresidente della Provincia di Cuneo Massimo Antoniotti -. A questo proposito voglio ringraziare per la competenza e l’ottimo lavoro svolto, l’ufficio tecnico dei cantonieri della Provincia e tutti coloro che si sono attivati immediatamente dopo le forti piogge. A breve inizieranno i rilievi - conclude il vicepresidente Antoniotti - per poi poter predisporre gli interventi e riportare la situazione alla normalità. Sicuramente, e di questo ho già parlato con il sindaco di Cortemilia Bodrito che ringrazio per l’attenzione condivisa verso il nostro territorio, sarà necessario costruire dei muri di contenimento su pali. Queste palizzate di contenimento sono indispensabili se vogliamo prevenire il più possibile altri dissesti dovuti al maltempo ed arginare i danni, nonché mettere in sicurezza la comunità e garantire una viabilità sicura”.