Il dronerese Matteo Allione della Scuola Forestale di Ormea ha vinto la Gara Nazionale tra gli Istituti

E' Matteo Allione, 17 anni e residente a Dronero con la sua famiglia e studente della classe 4ªB indirizzo Agricoltura della Scuola Forestale di Ormea, il vincitore della Gara Nazionale dedicata alla selvicoltura e alle utilizzazioni forestali.

L'Istituto agrario forestale Della Lucia di Feltre ha ospitato gli studenti che, provenienti da altre sette scuole forestali d'Italia sono stati protagonisti di sfide e attività da lunedì 28 aprile fino alla proclamazione del vincitore, mercoledì 30.

“E noi – scrivono sul loro profilo Facebook della Scuola - non possiamo che essere fieri di Matteo: grazie per aver rappresentato con serietà e competenza lo spirito della Scuola forestale di Ormea.



Ogni scuola seleziona il proprio studente per le materie di indirizzo da candidare alla gara. La sfida, infine, si disputa nell'istituto d'istruzione superiore che ha vinto l'anno precedente.



La gara si sviluppa in tre giorni, di cui i primi due più intensi.

Nella prima giornata i ragazzi si sono cimentati nella descrizione stazionale di un'area boscata di interesse forestale, cavallettamento dendrometrico in area di saggio, cartografia, botanica, test interdisciplinare sulle materie di indirizzo scritto, simulazione su ceppaia abbattimento. La seconda giornata è stata dedicata alla rielaborazione dei dati su foglio di calcolo Excel rilevati il giorno prima nel bosco, elaborazione dati Qgis, prova orale-pratica sulla manutenzione della motosega e test scritto lingua inglese.

Nella terza ed ultima giornata è stato possibile visitare la città di Feltre e concludere con la premiazione.

Sul podio insieme a Matteo per la scuola di Ormea si sono classificati secondo Fabio Bernardi della scuola di Edolo e terzo Alessandro Omiccioli della scuola di Pesaro.

La competizione ha visto la partecipazione di sette istituti, l'ottava, ospitante, ha partecipato fuori gara. Con il titolo conquistato Matteo Allione è entrato di diritto nell'Albo Nazionale delle Eccellenze Italiane, riconosciuto anche da parte dell'Albo nazionale Agrotecnici.



L'ultimo vincitore della Scuola Forestale di Ormea risale al 2022 (a.s. 2021/2022).



Il prossimo anno la scuola festeggia 40 anni dalla sua fondazione e a giugno ci saranno festeggiamenti che inizieranno con ospitare la prossima Gara Nazionale tra gli Istituti Forestali d'Italia.



Quella di Ormea è l'unica Scuola Forestale in provincia di Cuneo e conta complessivamente 150 studenti.



“La gara mi è piaciuta soprattutto per il rapporto che si è instaurato tra noi studenti – ha commentato Matteo a pochi giorni dalla premiazione - , eravamo tutti in sintonia, nonostante provenissimo da diverse regioni. Le prove erano difficili, ma grazie al lavoro svolto in classe con i professori sono riuscito a superare le difficoltà. Mi piacerebbe che questa sia più un'occasione celebrativa per le scuole forestali che per il mio risultato, di cui certamente vado fiero. Vorrei, però, si riconoscessero il valore e le opportunità che queste scuole offrono, ma che in alcuni casi sono addirittura sconosciute. Invito chi inizia il mio stesso percorso di studi a non demordere mai dalle proprie idee e di portare a termine con determinazione quanto in corso, anche se poi un domani si decide di cambiare”.



A Feltre Matteo è stato accompagnato dalle docenti di silvicoltura, referente della scuola, Raffaella Zerbetto, dalla referente dell'Erasmus, Cristina Piano, dalla dirigente Armida Drago.