In arrivo a Dronero “Telebenessere in Granda”, progetto rivolto agli anziani non autosufficienti

Un' unione di intenti e professionalità per un concreto ed importante agire insieme. È in arrivo a Dronero la presentazione di “Telebenessere in Granda”, progetto volto a sperimentare nuove modalità di assistenza alle persone anziane non autosufficienti.



Appuntamento mercoledì 7 maggio, dalle ore 17:30 alle ore 19, presso la Sala Milli Chegai (via IV Novembre, 54) per un incontro gratuito rivolto alla cittadinanza e alle associazioni che si occupano nello specifico delle persone over 65.



Dal censimento Istat diffuso a dicembre 2024 e relativo all’anno 2023, si apprende che in Italia, per ogni bambino, ci sono quasi sei anziani (per la precisione 5,8). La percentuale di over 65 è del 24,3% e la popolazione nei prossimi anni diventerà sempre più anziana: si stima infatti che nel 2050 oltre il 30% degli italiani avranno più di 65 anni e il 14% avrà più di 80 anni.



Finanziato con i fondi PNRR nell’ambito del bando “Autonomia degli anziani non autosufficienti", il progetto “Telebenessere in Granda” vede come capofila il Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese, in partner con Consorzio per i Servizi Socio Assistenziali del Monregalese, Unione Montana delle Valli Mongia Cevetta Langa Cebana Alta Valle Bormida, Consorzio Socio-Assistenziale Alba - Langhe - Roero, Consorzio Monviso Solidale. Realizzato da Cooperativa Animazione Valdocco, Cooperativa Progetto Emmaus, Cooperativa GE.S.A.C.. Cooperativa Proposta 80, mira all’utilizzo di strumenti tecnologici e l’attivazione di reti sociali come validi aiuti quotidiani.



Per maggiori informazioni:

CSAC - Marchisio Sara 3311360075

PROPOSTA 80 - Barattini Beatrice: 3351273869

GE.S.A.C. - Marchisio Nadia: 3396415158