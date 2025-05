Mondovì: proseguono le operazioni di eradicazione e sfalcio sui marciapiedi di Ferrone e Altipiano

Proseguono le operazioni di sfalcio e eradicazione delle erbacce sui marciapiedi di Ferrone e Altipiano a Mondovì. Al contempo si stanno svolgendo le operazioni sfalcio nei vari giardini scolastici.

I cittadini sono pregati di rispettare i seguenti divieti di sosta:

- lunedì 5 maggio dalle ore 6:00 alle ore 10:00 Via Monviso, Via San Bernolfo



- martedì 6 maggio dalle ore 6:00 alle ore 10:00 Via G. Leopardi, Via G. Pascoli, Via A. Manzoni



- mercoledì 7 maggio dalle ore 6:00 alle ore 10:00 Via Ortigara

In caso di maltempo gli interventi potrebbero subire ritardi.