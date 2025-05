Oltre 750 interventi di soccorso da parte della Polizia durante la stagione sciistica a Limone Piemonte e Prato Nevoso

La Polizia di Stato della Questura di Cuneo, con gli operatori specializzati nei Servizi di Sicurezza e Soccorso in Montagna, ha garantito per la stagione invernale 2024 – 2025, le attività di competenza nelle località turistiche di Limone Piemonte e Prato Nevoso, i cui impianti sono stati, rispettivamente, chiusi in data 8 e 14 aprile.

In particolare, durante la stagione sciistica, per le due località, sono stati effettuati oltre 750 interventi di soccorso, dei quali 75 causati da incidenti con responsabilità di terzi e in 14 casi è stato necessario, per la gravità dell’evento, l’intervento dell’elisoccorso. Inoltre è stata garantita assistenza in occasione di gare di sci, snowboard e running.

Il pattugliamento quotidiano delle piste da sci dei comprensori di Limone Piemonte e Prato Nevoso ha garantito il supporto di sicurezza e di primo intervento, evitando, in tanti casi, conseguenze ben più gravi come avvenuto, lo scorso 23 marzo alle 10.45 quando, sulla pista tra Artesina a Prato Nevoso, sono stati tratti in salvo 8 bambini, accompagnati da due maestri di sci, trovati in prossimità della scarpata lato monte, in posizione precaria e pericolosa, anche a causa del rischio di valanghe di grado 3 tendente al 4.

L’attività della Polizia di Stato ha consentito di rinvenire, inoltre, 40 tra oggetti e documenti smarriti e di contestare 5 violazioni amministrative, riguardanti normative e regolamenti di settore, accertati in relazione agli oltre 400.000 ingressi tra le due stazioni sciistiche.