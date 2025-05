Pietro Carluzzo lascia la guida del Comitato di quartiere Centro Storico di Cuneo: «Senso di impotenza davanti a dinamiche che negano la partecipazione"

"Passo indietro" da parte di Pietro Carluzzo, dall'ottobre del 2022 presidente del Comitato di quartiere del Centro Storico di Cuneo.

Lo ha annunciato lui stesso, attraverso i propri canali social.

Dimissioni frutto di "una scelta sofferta, maturata nel tempo, con la consapevolezza di quanto oggi sia complesso rappresentare i cittadini nei percorsi di partecipazione attiva sul territorio", come spiegato nel post pubblicato.

Di seguito il contenuto del messaggio di Pietro Carluzzo

«Con gratitudine e senso di responsabilità»

Dopo un’attenta riflessione personale, senza troppi giri di parole, sento il dovere di rassegnare le mie dimissioni da presidente del Comitato Centro Storico, restituendo il mandato a chi allora mi aveva scelto, al Direttivo e alla Presidenza della Consulta dei Quartieri e delle Frazioni.

È una scelta sofferta, maturata nel tempo, con la consapevolezza di quanto oggi sia complesso rappresentare i cittadini nei percorsi di partecipazione attiva sul territorio.

Potrei solo dire che i nuovi impegni assunti nelle ACLI, a livello provinciale, regionale e nazionale, mi porteranno spesso lontano da Cuneo. Ed è vero. Ma non basta come motivo. Credo che chi si occupa della vita dei quartieri debba poter essere presente con continuità, ascoltare da vicino, esserci ogni giorno. E io, in questo momento, non potrei farlo come vorrei e come credo sia giusto.

So bene di non essere mai stato solo in questo percorso: ho sempre potuto contare su persone capaci e disponibili, che hanno condiviso con me idee, fatiche e soddisfazioni.

L’altra ragione che mi spinge a fare un passo indietro è il senso di impotenza davanti a certe dinamiche. In questi anni ho capito che rappresentare una comunità significa sì raccoglierne i bisogni, ma anche poterli portare con forza là dove si decidono le cose.

E quando questo spazio si restringe, è giusto chiedersi cosa significhi davvero “partecipazione”.

La partecipazione non può essere solo una bella parola: deve diventare un modo concreto di lavorare insieme.

Lascio quindi questi incarichi con gratitudine verso tutti coloro che mi sono stati accanto, convinto che il valore dell’impegno civico non si misura dai ruoli, ma dalla coerenza, dalla voglia di fare, dalla fiducia che qualcosa possa cambiare.

Continuerò a dare il mio contributo dove posso farlo con efficacia: nei progetti sociali, nell’ascolto, nei luoghi dove l’impegno trova ancora spazio per crescere e generare valore.

Per il momento, GRAZIE DI CUORE a tutti quelli che mi han dato fiducia fino a qui!