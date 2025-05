Al Bianchi Virginio di Cuneo la gara nazionale tra i migliori futuri geometri d'Italia

Grazie alla vittoria di Daniele Revello nel 2024 a Tirano, l'Istituto per Geometri Bianchi Virginio di Cuneo ospiterà, dal 5 al 7 maggio, la gara nazionale CAT (Costruzioni Ambiente e Territorio), competizione tecnica tra i migliori studenti delle classi quarte geometri provenienti da tutta Italia.

Era già successo nel 2017, nel 2019 e nel 2022, per merito degli studenti cuneesi primi classificati nell'edizione dell'anno precedente.

Un evento, oltre che competitivo, anche di festa tra studenti e di scambio culturale tra professori provenienti da diverse realtà del territorio italiano.

Sarà un'opportunità per far conoscere la città di Cuneo con le sue ricchezze architettoniche, paesaggistiche e gastronomiche, con un ricco programma di intrattenimento organizzato dai docenti dell'istituto cuneese per gli accompagnatori, mentre gli studenti sosterranno le prove sulle materie caratterizzanti il profilo del geometra: progettazione e costruzioni, estimo, topografia e sicurezza sul cantiere.

Docenti e studenti assisteranno al concerto della corale "la Baita" e degusteranno specialità locali al Baladin nelle tre giornate del soggiorno in città.

Si tratta di una grande occasione per promuovere il territorio cuneese e creare sinergie tra docenti provenienti da tutta Italia e un'opportunità di arricchimento e socializzazione tra gli studenti partecipanti.