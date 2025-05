Alla scoperta dei campi elettromagnetici: le classi quarte dell’Itis di Verzuolo in visita all’ARPA Piemonte

Le classi quarte indirizzo elettrotecnico dell’IIS “Denina-Pellico-Rivoira”, sede Itis di Verzuolo, hanno avuto l’opportunità di partecipare a una visita di istruzione presso l’ARPA Piemonte di Ivrea per approfondire il tema dei campi elettromagnetici e il loro impatto sull’ambiente e sulla salute.

Accompagnati dai docenti Panero, Armando e Gourdain, gli studenti sono stati accolti dai tecnici dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, che hanno illustrato il funzionamento delle strumentazioni utilizzate per il monitoraggio dei campi elettromagnetici.

Durante la visita, gli esperti hanno spiegato i principi fisici alla base delle onde elettromagnetiche, le normative vigenti e i criteri adottati per la misurazione e la valutazione dei livelli di esposizione.

Particolarmente interessante è stata la dimostrazione pratica con strumenti di rilevazione che hanno permesso ai ragazzi di osservare in tempo reale la presenza e l’intensità dei campi elettromagnetici in diversi ambienti. Inoltre, gli studenti hanno potuto porre domande e discutere delle implicazioni tecnologiche e sanitarie legate all’uso di dispositivi elettronici di uso quotidiano, come smartphone e router Wi-Fi.

Questa esperienza ha permesso agli alunni di coniugare teoria e pratica, offrendo loro una prospettiva concreta sull’importanza del controllo ambientale e sul ruolo delle istituzioni nella tutela della salute pubblica. La visita si è conclusa con un ringraziamento da parte della scuola ai professionisti dell’ARPA per la loro disponibilità e per l’importante lavoro di ricerca e monitoraggio che svolgono quotidianamente.

“L’incontro – affermano i docenti - ha rappresentato un’importante occasione di crescita formativa e professionale per gli studenti, contribuendo a rafforzare la loro consapevolezza sull’interazione tra tecnologia e ambiente”.