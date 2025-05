Alba Cheer: Young Titans, quinto posto al The Summit

Si è conclusa con un brillante quinto posto l'incredibile esperienza al The Summit per il team Young Titans.

I giovani under 18 di Alba Cheer si sono confrontati nella categoria di livello 3 con il top del cheerleading mondiale, ottenendo un prestigioso risultato con il validissimo punteggio di 92.78. Il quinto posto finale conseguito Venerdì 2 Maggio conferma la classifica del giorno precedente: dopo aver rotto il ghiaccio in semifinale, nella giornata decisiva i Titans guidate dalle coach Carola Farinasso e Giulia Nervo e dall'assistant coach Matteo Giordi sono riusciti addirittura nell'intento di migliorare il proprio score; davanti a loro solo tre squadre americane e una inglese.

Era la prima volta che un team di Alba Cheer prendeva parte al The Summit, un evento che ogni anno attira in Florida migliaia di atleti da tutto il mondo: esserci è già motivo di orgoglio, in quanto la partecipazione è solo tramite qualificazione; presentare una routine degna di una pedana tanto prestigiosa dà merito all'incredibile lavoro svolto durante la stagione da atleti e coach.

E' stata un'esperienza che lascerà il segno, ponendosi come punto di riferimento per tanti atleti della Palestra Titans, che ispirati dagli Young Titans potranno intraprendere un percorso di crescita tecnica e personale nel mondo del cheerleading.

Il programma e più nello specifico la trasferta che ha ricevuto anche il patrocinio istituzionale del Ministro per lo Sport e i Giovani, sarà raccontato con una pubblicazione straordinaria, prossimamente disponibile in cartaceo e online.