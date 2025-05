Atletica Mondovì: buona la prima di Diego Poletto in azzurro

Diego Poletto si è fatto trovare pronto per la prima chiamata in azzurro della sua ancor breve carriera. Dopo aver sfiorando il podio nella 10 km dei campionati Italiani strada in 30’46” lo scorso ottobre, crono confermato poi, ad Arona nel mese di febbraio, il classe 2006 di Gaglianico (Biella) che da quest’anno veste i colori dell’Atletica Mondovì, si è meritato la convocazione, sulla stessa distanza, per l’Incontro Internazionale a squadre U20 “Trofeo Opitergium International Road Race” svoltosi come da tradizione, a Oderzo, il 1° maggio.

Poletto ha fatto segnare un buon 11° posto in 31”58” (terzo tra gli italiani immediatamente dietro all’altro Piemontese Stefano Perardi che lo ha preceduto di soli 10” e Giacomo Belillo 6° in 31’20”) con lo svedese Sebastian Lörstad vittorioso in 29’09”. Grazie a questi piazzamenti, la nazionale U20 maschile si piazza al terzo posto nella speciale classifica a squadre dietro la Svezia e la Francia.

Buona nel complesso la prova del ragazzo che non ha patito l’emozione della prima maglia azzurra e ha condotto una gara tatticamente attenta in funzione della sua condizione non ottimale dovuto ad uno stop forzato di tre settimane a marzo per un’operazione, programmata, alla spalla: “Sono soddisfatto, sapevo di non essere al top e mi è mancato qualcosa per stare nelle posizioni di testa e provare a giocarsi il podio, ma mi sono gestito bene e questo risultato mi dà fiducia per il futuro”.

“I complimenti vanno a Diego e al tecnico che lo segue quotidianamente: l’emozione di indossare la maglia azzurra sarà qualcosa che si porterà dentro per sempre. Siamo felici faccia parte del nostro progetto e felici di accompagnarlo nella sua crescita sportiva”: questo il commento di Enrico Priale dell’Atletica Mondovì.