Festa e premiazioni per gli artigiani di Narzole nel consueto evento del 1° Maggio

Come ogni anno, l'associazione "Artigiani Narzole 2000" ha festeggiato il primo maggio.

Complice il bel tempo, è stata una giornata intensa ed emozionante iniziata con la celebrazione della Santa Messa. A seguire, nel cortile del palazzo comunale, alla presenza del Sindaco dottoressa Paola Sguazzini, del presidente degli artigiani della zona di Bra e rappresentante della Confartigianato Cuneo, sig Luigi Capocchia e delle forze dell'ordine rappresentate dai carabinieri della stazione di Narzole, sono stati premiati al merito due storici artigiani: sig. Ciravegna Giacomo, autotrasportatore classe 1957 e il sig. Di Piazza Fedele, impresario edile anche esso classe 1957.

È stata inoltre consegnata una targa di ringraziamento al sig. Gandino Bernardino per i suoi 53 anni di servizio come elettrauto a Narzole.

Il momento della premiazione è stato introdotto e rallegrato dalla gradita presenza della Filarmonica di Narzole, sempre attenta ai momenti istituzionali del paese.

Come ogni bella festa non si poteva concludere che con un rinfresco offerto dagli artigiani a tutti i presenti e il pranzo sociale dell'associazione all'hotel Victor.

"Ringrazio tutto il direttivo per il lavoro che svolge e insieme a loro voglio ringraziare la Bene Banca e la Confartigianato Cuneo, per la loro vicinanza e il loro contributo, senza il quale sarebbe stato molto complicato organizzare questo momento speciale. Ringrazio infine tutte le persone che, con la loro presenza, hanno reso questa giornata bella e indimenticabile", queste le parole del presidente degli Artigiani di Narzole Pierangelo Caronte al termine della giornata.