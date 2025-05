L’Under 13 del Cuneo Volley è Campione Regionale 3vs3

Giornata trionfale per l’Under 13 3vs3 del Cuneo Volley, che giovedì 1° maggio ha conquistato il titolo regionale al Pala Vicuna di Vercelli, al termine di un’intensa giornata di gare e grandi emozioni.

Il cammino dei biancoblù è iniziato nella mattinata con la fase a gironi, in cui hanno messo in mostra fin da subito un’ottima pallavolo. Tre le sfide disputate, tutte vinte con autorità per 2-0 contro Scuola di Pallavolo Cuneo, AS Novi Pallavolo e Sant’Anna Volley.

Con il primo posto nel girone, la squadra si è qualificata ai quarti di finale, dove ha affrontato e superato ASD Tagliolese con un altro netto 2-0. In semifinale, i giovani cuneesi hanno affrontato il Chisola Volley ASD, campione territoriale di Torino, imponendosi con autorità per 2-0 e guadagnandosi l’accesso alla finalissima.

La finale è stata il momento più intenso della giornata, una sfida combattutissima contro i pari età dell’A.S.D. Balamunt, giocata punto a punto fino all’ultimo scambio. Dopo un set per parte, i cuneesi hanno mantenuto nervi saldi e grande lucidità nel tie-break, chiuso sul 15-14, conquistando così il titolo regionale Under 13 3vs3 tra l’entusiasmo generale.

Un successo che conferma l’eccellente lavoro del settore giovanile cuneese e l’energia di un gruppo promettente, già capace di imporsi a livello regionale con grinta, spirito di squadra e tecnica.

Al termine di una giornata carica di emozioni, l’allenatore Andrea Marino ripercorre con orgoglio il cammino compiuto dalla sua squadra:

« Sono immensamente orgoglioso di questi ragazzi. Hanno affrontato ogni allenamento con serietà, entusiasmo e voglia di migliorarsi, e questo risultato ne è la dimostrazione più bella. Vincere il titolo regionale è sicuramente una grande soddisfazione, ma quello che conta di più è il percorso che abbiamo fatto insieme: un cammino fatto di fatica, sorrisi, errori e correzioni, dove ognuno ha messo qualcosa per il bene della squadra. Questo gruppo ha dimostrato che si può giocare una pallavolo vera, fatta di collaborazione, sacrificio e passione. Ringrazio le famiglie per il sostegno continuo, la società per la fiducia e soprattutto i ragazzi, che mi hanno regalato una stagione indimenticabile. Questa è Cuneo».

Anche Mario Barbiero, Direttore tecnico del settore giovanile cuneese e allenatore dell’Under 13, racconta con soddisfazione il cammino della squadra, sottolineando il valore del lavoro fatto in campo e fuori:

« Percorso straordinario quello della nostra Under 13 che, seguendo l’esempio dei più grandi dell’Under 19, ieri ha conquistato il titolo regionale. È stata una cavalcata vincente, con sei partite affrontate e vinte una dopo l’altra, fino alla conquista del titolo regionale. Non è per noi la cosa più importante vincere il titolo, ma aver fatto vivere a questi ragazzi un percorso formativo straordinario, fatto non solo di tecnica e tattica, ma anche di rapporti umani e crescita personale. Ai ragazzi presenti ieri vanno aggiunti tutti gli altri che, per ragioni di regolamento, non hanno potuto partecipare, ma che fanno parte a pieno titolo di un gruppo che sicuramente continuerà a crescere. Complimenti ad Andrea Marino, che ha svolto un lavoro splendido. Alla sua prima stagione da allenatore, ha dimostrato grande disponibilità, voglia di imparare e un impegno costante, elementi che gli hanno permesso di guidare la squadra in un percorso così importante. Complimenti a tutti: questo è il secondo titolo regionale della stagione».



Riccardo Sottile, capitano della squadra Under 13 neo-campione regionale, ha espresso tutta la sua gioia per la conquista del primo titolo, facendosi portavoce delle emozioni vissute in campo da lui e dai suoi compagni: «È stata una giornata fantastica piena di emozioni, abbiamo ottenuto un grande risultato fatto di tanti allenamenti e tanto impegno in palestra,la finale è stata intensa, giocata fino all’ultimo, con un’ emozione incredibile che rimarrà nei nostri ricordi per sempre».

Cuneo Volley Under 13: Belvolto L., Buttafarro S., Luciano T., Paz y Mino Ruales C., Sina A., Sottile R.

All.: Andrea Marino

All.: Andrea Testa

All.: Mario Barbiero