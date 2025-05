Auto sulla folla a Stoccarda, un morto e diversi feriti

(Adnkronos) - Una donna di 46 anni è morta per le ferite riportate, altre persone sono state ricoverate in gravi condizioni ma sono fuori pericolo. E' questo il bilancio dell'incidente avvenuto venerdì sera nella città tedesca sudoccidentale di Stoccarda, dove un SUV ha investito un gruppo di persone in attesa alla fermata del tram.

Otto persone sono rimaste ferite, due delle quali in modo grave. La polizia ha dichiarato che ora sono fuori pericolo. Il 42enne alla guida del mezzo di lusso è stato fermato ed è stato trattenuto oggi mentre proseguono le indagini sulle cause dell'incidente.

Ieri la polizia e l'ufficio del pubblico ministero hanno rilasciato una dichiarazione congiunta in cui si affermava che "al momento non ci sono indicazioni che si tratti di un atto deliberato di violenza o di un attacco". Il sindaco Frank Nopper e il responsabile per l'ordine pubblico Clemens Maier si sono detti "profondamente addolorati per questo tragico incidente stradale".