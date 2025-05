Gp Miami, pole di Verstappen e Ferrari indietro

(Adnkronos) - Max Verstappen in pole position nel Gp di Miami con la Red Bull. La Ferrari fa flop nelle qualifiche di oggi, 3 maggio. Verstappen con la Red Bull è il più veloce con un giro in 1'26''204 e conquista la terza pole stagionale, la 43esima della carriera. L'olandese, campione del mondo, sarà affiancato in prima fila dalla McLaren del britannico Lando Norris.

Andrea Kimi Antonelli, con la Mercedes, ottiene il terzo tempo e apre la seconda fila, completata dalla McLaren dell'australiano Oscar Piastri. Per trovare la prima Ferrari bisogna scendere in quarta fila, con l'ottava posizione di Charles Leclerc. Fa peggio Lewis Hamilton: l'inglese viene eliminato nel Q2 e in gara scatterà dalla 12esima posizione, in sesta fila.

Prima fila: Verstappen Red Bull - Norris (McLaren)

Seconda fila: Antonelli (Mercedes) - Piastri (McLaren)

Terza fila: Russell (Mercedes) - Sainz (Williams)

Quarta fila: Albon (Williams) - Leclerc (Ferrari)

Quinta fila: Ocon (Haas) - Tsunoda (Red Bull)

Sesta fila: Hadjar (RB) - Hamilton (Ferrari)

Settima fila: Bortoleto (Sauber) - Doohan (Alpine)

Ottava fila: Lawson (RB) - Hulkenberg (Sauber)

Nona fila: Alonso (Aston Martin) - Gasly (Alpine)

Decima fila: Stroll (Aston Martin) - Bearman (Haas).