Incidente in A1 tra Anagni e Ferentino: morti sul colpo padre e figlio

(Adnkronos) -

Incidente mortale nel primo pomeriggio di oggi, sabato 3 maggio, sulla A1 in provincia di Frosinone, tra i caselli di Anagni e Ferentino.

Intorno alle 15 al km 614 direzione sud, per cause ancora da accertare due auto si sono tamponate. In uno dei veicoli viaggiava un'intera famiglia di origini nigeriane. Morti sul colpo un uomo di 40 anni e il figlio di 8 anni, gravi la madre 40enne e l'altra figlia di 5 anni, entrambe trasportate in elicottero in ospedale.

Illeso invece il conducente dell'altro mezzo, originario di Caserta, trasportato immediatamente al pronto soccorso di Frosinone dalla Polizia Stradale per gli accertamenti tossicologici. Sul posto sono intervenuti vigili del Fuoco e personale medico del 118. Attualmente all'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato e si registrano 5 km di coda verso Napoli.