Lotito in questura, presenta denuncia dopo video telefonata virale sui social

(Adnkronos) - Il presidente della Lazio Claudio Lotito si trova in Questura a Roma per presentare una denuncia in relazione alla presunta telefonata con un tifoso della Lazio diventata virale sui social in cui apparentemente si sente Lotito sparare a zero contro i calciatori e il Bodo Glimt, la squadra che ha eliminato i biancocelesti dall'Europa League. Tra le ipotesi anche quella che la telefonata, ripresa in un video poi diffuso sul web, sia stata realizzata con l'intelligenza artificiale. Lotito, a quanto apprende l'Adnkronos, avrebbe consegnato i suoi telefonini alla polizia.

Nella presunta telefonata col tifoso, si sente apparentemente Lotito usare parole dure sul Bodo, definita "una squadra di pippe". E poi un giudizio sui calciatori: "I giocatori sono così purtroppo, hanno la m…. nel cervello, altrimenti non farebbero i calciatori. Hai mai visto un giocatore intelligente? I giocatori si dividono in quattro categorie: normali, buoni giocatori, ottimi giocatori e campioni. I campioni sono quelli che hanno l'interruttore sempre acceso".