Tennis and Friends, Meneschincheri: "Prevenzione fondamentale per atleti, Bove esempio importante"

(Adnkronos) - "La prevenzione è fondamentale, ma è importante soprattutto che chi ha passato un momento delicato come Bove porti la sua esperienza su quanto sia importante farsi i controlli”, così all'Adnkronos Giorgio Meneschincheri, dirigente medico del Policlinico Gemelli e presidente fondatore di ‘Tennis and Friends', a margine dell'evento tenutosi al Foro Italico.

A proposito della presenza del giocatore della Fiorentina Edoardo Bove, colpito lo scorso dicembre da un malore durante una partita di Serie A, e ospite del prossimo evento 'Tennis and Friends', il 10 maggio in Piazza del Popolo: “La sua presenza aiuta anche a far capire quanto sia importante lottare quando ti capita una cosa del genere per tornare quello che sei. Quando vediamo un campione - prosegue Meneschincheri - si pensa possa essere immune da qualsiasi problema, ma non è così perché è una macchina umana come tutti noi e bisogna sempre controllarsi".