Verso il Conclave, l'auspicio dei cardinali nelle Congregazioni: "Prossimo Papa sia profetico"

(Adnkronos) - Quanto durerà il Conclave per l'elezione del nuovo Papa? "Non lo sappiamo, attendiamo che il Signore ci indichi la strada". Così l'arcivescovo di Singapore, William Seng Chye Goh, al suo arrivo alla nona congregazione.

Lunedì, ha fatto sapere il portavoce del Vaticano, Matteo Bruni, le Congregazioni dei cardinali si riuniranno in doppia sessione. Una alle 9, la pomeridiana alle 17.

Bruni ha poi spiegato che i cardinali elettori entreranno a Casa Santa Marta tra la sera di martedì e mercoledì prima della messa 'pro eligendo Papa'. I lavori di sistemazione di Santa Marta si concluderanno il 5 maggio. Anche una parte dell'edificio di Santa Marta vecchia, adiacente, accoglierà i cardinali.

Gli interventi nella Congregazione dei cardinali oggi sono stati ventisei. Tra i temi: “Il duplice compito nella Chiesa e nella paternità del mondo, la gratitudine a Papa Francesco, citando spesso l’Evangelii gaudium per i processi avviati di cui farsi carico”. I cardinali, inoltre, ha spiegato il portavoce del Vaticano, hanno parlato di collaborazione e solidarietà tra le Chiese, del ruolo dalla Curia in rapporto al Papa, del servizio della Chiesa e del Papa a favore della pace, del valore dell’educazione. E’ stato espresso anche l’auspicio “che il prossimo Papa sia profetico, che la Chiesa non si chiuda nel cenacolo ma esca e porti la luce al mondo che ha bisogno disperato di speranza”.

I porporati sono tornati sul tema della sinodalità e della collegialità, sottolineando “l’interesse con cui il mondo guarda alla Chiesa, affinché viva nel mondo ma non nel proprio mondo, con il rischio di diventare insignificante”. Completano la lista degli argomenti trattati oggi il tema del dialogo ecumenico e della missione.