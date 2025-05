Verstappen conquista la pole a Miami, Antonelli in seconda fila

MIAMI (USA) (ITALPRESS) - Max Verstappen in pole position nel Gran Premio di Miami, sesto appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Il pilota olandese della Red Bull, neo-papà, riscatta la deludente sprint race e gira in 1'26"204, che vale anche il record della pista. Secondo Lando Norris (McLaren) a soli 0"065. Terzo un super Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) che precede Oscar Piastri (McLaren). Indietro Charles Leclerc, che termina ottavo a 0"550. In mezzo anche George Russell (Mercedes), Carlos Sainz (Williams) e Alexander Albon (Williams). Nono Esteban Ocon (Haas) e decimo Yuki Tsunoda (Red Bull). Lewis Hamilton, con l'altra Rossa, è stato eliminato nel Q2 e scatterà dalla 12esima casella.- foto Ipa Agency -(ITALPRESS).