La cerca del tartufo in un podcast: on line la prima puntata del racconto firmato da Mario Calabresi

«All'alba, nel silenzio dei boschi del Roero, seguiamo Beppe Valsania e la sua cagna Violy alla ricerca del pregiato tartufo bianco. Tra linguaggi segreti, mappe custodite gelosamente e rituali tramandati di padre in figlio, scopriamo l'antica arte della "cerca"».

Con queste parole Mario Calabresi presenta la prima puntata del podcast "Trifulau", on line da poche ore su Spotify (https://open.spotify.com/show/3Mu3ikgPIH3yiU6W7eBlgc ) e sulle diverse piattaforme (qui il link alla pubblicazione su YouTube: https://www.youtube.com/playlist?list=PLlcZfiOunO5EZQg11l-nlG1xCqx-dBBJE) dalle quali è possibile accedere alle numerose produzioni di Chora Media, casa di produzione che il noto giornalista dirige dopo averla fondata nel 2020 insieme a Guido Brera, Mario Gianani e Roberto Zanco.

"Chora vuole dare voce a una vasta gamma di narrative autentiche, attraverso un’unione non convenzionale di formati", si presenta la casa editrice, che tra le sue numerose proposte dà ora a spazio all’universo spesso misterioso che si cela attorno alla ricerca del Tartufo Bianco d’Alba sulle colline di Langhe, Roero e Monferrato. "… questo è il lato del tartufo più nascosto, il lato che vogliamo raccontare. Per scoprire perché, in un mondo di mappe digitali e intelligenze artificiali, per trovarlo servono ancora uomini, donne, e cani", scrive infatti Calabresi presentando il racconto a puntate realizzato con Graziano Nani Content Lead - Chora Studio e in collaborazione col Comune di Alba e col Mudet - Museo del Tartufo di Alba.

Copertina del podcast è una delle immagini del fotografo statunitense Steve McCurry. Realizzata per la mostra permanente “Truffle hunters and their dogs” del Mudet, il Museo del Tartufo di Alba, la foto è stata gentilmente concessa dall’autore per l’iniziativa diffusa via internet.

"Trifulau" è un viaggio nelle terre di Langhe, Roero e Monferrato, alla scoperta dell'universo nascosto del tartufo bianco d'Alba e di chi lo cerca. Attraverso le voci dei “trifulau”, i cercatori di tartufo, il podcast esplora i segreti di questa antica tradizione: i linguaggi misteriosi tra uomo e cane, i quadernetti con le mappe dei luoghi nascosti, il delicato equilibrio dell'ecosistema del bosco minacciato dal clima che cambia. Dalla vita quotidiana dei cercatori – le loro abitudini frugali, le alzatacce all'alba, i periodi di magra – al miracoloso rapporto tra pioggia, piante e questo prezioso fungo ipogeo, "Trifulau" racconta un mondo dove passione e conoscenza si tramandano ancora di generazione in generazione.

Dopo il primo episodio, la serie podcast prosegue con altri tre che descrivono la vita quotidiana dei trifulau, i rituali e le abitudini che scandiscono le loro giornate.

La narrazione dedica ampio spazio al rapporto speciale che lega i cercatori ai loro cani, compagni indispensabili per la ricerca del tartufo bianco. Il racconto rivela anche i lati del tartufo legati alla natura, agli aspetti scientifici e ai meccanismi che regolano la sua vita e a come sta mutando a causa dei cambiamenti climatici.

Sarà lo stesso Mario Calabresi che, in occasione di un evento che si terrà ad Alba per la prossima Fiera del Tartufo, presenterà le prossime tre puntate della serie svelando anche i “dietro le quinte” di questo affascinante progetto.

IL PLAUSO DI BOLLA

Tra i primi a felicitarsi della pubblicazione è il consigliere comunale albese Emanuele Bolla, che di tale realizzazione aveva gettato le basi nelle sue vesti di assessore alle Manifestazioni nella passata consigliatura: "Siamo felici di dare il benvenuto alla prima puntata di Trifulau, il podcast che racconta il tartufo bianco d'Alba, in collaborazione con Chora Media, la prima podcast company italiana: è un sogno che vede la luce e che racconterà alcuni dei segreti del nostro territorio. Un grazie va a Mario Calabresi, che ha creduto nella pazza idea di fare un podcast sul tartufo e che ha dato voce a questa grande storia, così come voglio esprimere gratitudine verso l’Amministrazione comunale, che ha proseguito questo progetto, ideato più di un anno fa, e alla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, che ha sostenuto il progetto con un importante contributo".