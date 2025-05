Corrado Leone and Friends e Rotary Club Mondovì: il Teatro Baretti pronto ad accogliere la storia del cantautorato

La band Corrado Leone and Friends è pronta a tornare sul palco del Teatro Baretti di Mondovì (corso Statuto 15/F) con lo spettacolo “Da Zero a 100 – Le più belle canzoni dei cantautori italiani”.

Il concerto, che si terrà giovedì 8 maggio alle ore 20.45, unisce l’utile al dilettevole, facendo incontrare musica e solidarietà. L’occasione infatti è una raccolta fondi promossa dal Rotary Club Mondovì insieme agli altri club della provincia di Cuneo.

Il ricavato verrà infatti devoluto a una duplice iniziativa.

Una parte sarà destinata al progetto “My Mountain – Progetto di scuola in ospedale integrata” rivolto ai giovani pazienti dell’oncologia pediatrica dell’ospedale SS. Annunziata di Savigliano. Il progetto, che individua come target gli studenti delle scuole primarie e secondarie impossibilitati per un lungo periodo a frequentare le lezioni scolastiche, permette di fornire i ragazzi di device tecnologici che consentano loro sia di seguire le lezioni e proseguire con le attività didattiche, sia di tenersi in contatto con amici e compagni, così da mantenere viva la loro rete sociale.

Avendo però già raggiunto la somma destinata a “My Mountain” con le prevendite dispensate finora, un’altra parte degli introiti verrà invece donata per progetti extracurricolari inclusivi per gli studenti dei licei di Mondovì: laboratorio musicale, laboratorio teatrale e attività sportive. L’impegno nei confronti delle generazioni più giovani ancora una volta si inserisce nel solco segnato, e fortemente voluto, dalla presidente Silvia Tonelli.

I brani che hanno segnato la storia del cantautorato italiano, da De André a Renato Zero, passando per Ligabue e Vasco Rossi, riecheggeranno nel teatro monregalese ricordando a tutti come il divertimento possa veicolare le finalità di nobili cause.

Ingresso 15 euro. Per informazioni e prenotazioni: bar Comino (Mondovì, via Guglielmo Marconi) e bar Lurisia (Mondovì, via Luigi Einaudi 2), 339/8565414, 334/3677320, 335/5216524.