Calcio Serie D: Fossano travolto dal Chisola e retrocesso in Eccellenza

Il Fossano non riesce ad agguantare i playout all'ultima giornata di campionato e retrocede in Eccellenza.

Ai blues serviva una vittoria in casa del Chisola, unita ad altri risultati favorevoli sugli altri campi. Circostanze non verificatesi con la squadra di Pala travolta per 5-0 e costretta ad abbandonare la categoria.

Retrocesso anche il Borgaro mentre Cairese e Chieri si sfideranno nello spareggio playout.

I RISULTATI DELLA 38^ GIORNATA

Bra-Sanremese 1-3

Derthona-Vado 0-2

Vogherese-Oltrepò 3-1

Cairese-Ligorna 4-1

Chieri-Borgaro 3-1

Chisola-Fossano 5-0

Gozzano-Varese 1-1

Lavagnese-Saluzzo 0-0

NovaRomentin-Asti 5-0

Riposa Imperia

CLASSIFICA FINALE: Bra 78, NovaRomentin 71, Vado, Gozzano 65, Lavagnese 64, Varese 62, Ligorna 58, Chisola, Saluzzo 50, Sanremese, Asti 45, Derthona 44, Oltrepò 40, Imperia 38, Vogherese, Cairese 37, Chieri 31, Borgaro 28, Fossano 26