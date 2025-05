VOLLEY SERIE D - La Pallavolo Alba cede 3-0 al PalaLanghe contro il San Paolo e vede avvicinarsi il Lasalliano

Si complica la situazione per la Pallavolo Alba, che nel campionato di Serie D cede 3-0 al PalaLanghe contro San Paolo, e vede avvicinarsi il Lasalliano in classifica, ora a -1.

Coach Oliva parte con Dellapiana in regia e Bianco opposto, schiacciatori Pilzer e Mazzone (Morengo ancora con problemi fisici), Rocca e Favaretto al centro con Nikolov libero.

Alba parte un po' contratta, patendo l'aggressività degli ospiti che si portano subito avanti 1-5. Poco a poco però i padroni di casa entrano in ritmo gara, chiudendo bene uno scambio infinito con un primo tempo di Favaretto (7-9). Bianco viene chiamato agli straordinari in attacco e risponde presente in parallela, per poi colpire anche al servizio con un ace (11-12). Poi su attacco fuori dei torinesi Alba trova finalmente il pari a quota 13, con conseguente time-out San Paolo. Questa fase centrale è poi costellata di errori, al servizio per San Paolo, in attacco per la Mercatò, con le due squadre che si alternano al comando fino al 18 pari, quando poi San Paolo si prende il break che lo porta 18-20. Time-out per coach Oliva. Muro di Bianco per tenere a galla i langaroli (20-21), seguito dall'ace di Favaretto, poi un'azione rocambolesca di risolve in favore degli ospiti, che si riportano avanti. 22 pari, fase cruciale del set, la gestiamo male: fallo di invasione, attacco fuori, e una palla lasciata cadere senza comunicare, tre errori pesanti che regalano il parziale a San Paolo.

Nonostante il brutto finale di set la Pallavolo Alba riparte con la giusta carica, risolvendo bene anche gli scambi lunghi, con Rocca che inchioda a terra il punto del 6-3. Teniamo il margine lavorando bene in difesa, con rigiocate gestite senza forzare, Pilzer da zona 2 per il 10-7, prima di andare a segno anche al servizio; San Paolo non riesce a ricucire il gap, e dopo aver subito un muro da Rocca ferma il gioco (13-10). E' una pausa utile per gli ospiti, che rientrano in campo trovando il pari a quota 14, e poi il vantaggio 15-16 con due muri consecutivi. Alba in difficoltà, in attacco ha il "braccino" e San Paolo allunga ancora (15-18), perde lucidità e attacca fuori, coach Oliva corre ai ripari con un time-out sul 16-20. Massimo vantaggio degli ospiti sul 17-23, con il muro di casa che fatica a posizionarsi lasciando troppa parallela. Gli avversari in controllo vanno a chiudere con un muro su Mazzone, 19-25.

Ancora un avvio positivo per gli albesi, avanti 4-0 con Bianco che ritrova efficacia in attacco, poi è Rocca a colpire dal centro, 6-2 e immediato time-out per San Paolo. Ospiti che si riavvicinano con un ace (10-8), per poi pareggiare a 12 dopo un attacco fuori di Pilzer, time-out per la Mercatò, che ritrova margine con un muro di Favaretto (14-12), e uno di Rocca (17-14), time-out San Paolo. Un attacco albese fuori e un ace subito riportano il match in parità a 17, poi buon lavoro difensivo dei torinesi che su rigiocata si portano avanti, time-out Mercatò. Anche se non al meglio dentro Morengo per Mazzone sul 17-19, ma il cambio palla albese è in difficoltà e gli ospiti scappano 19-23, salvo regalare poi 4 errori consecutivi che riportano il punteggio in equilibrio, 23 pari, prima di trovare il cambio palla e piazzare il muro vincente che vale il 23-25.

Sconfitta pesante, per Alba, che non è riuscita a gestire i vantaggi del secondo e terzo set ed è mancata nelle fasi calde del primo e del terzo, quando forse è mancato un po' di coraggio quando la palla scottava. San Paolo fa valere la maggiore esperienza e ottiene così la salvezza con un turno d'anticipo.

Nell'ultima giornata si deciderà tutto: la Mercatò ha un punto di vantaggio su Lasalliano, che andrà a far visita proprio al San Paolo ormai salvo. Per i ragazzi albesi trasferta in casa del Villanova secondo in classifica. Servirà un match perfetto, una settimana per prepararsi al meglio.

IL TABELLINO

Mercatò Alba 0-3 Volley San Paolo (22-25, 19-25, 23-25)

Mercatò Alba: Bianco, Casetta, Dellapiana, Favaretto, Mastrocola R., Mastrocola T., Mazzone, Morengo, Nikolov (L1), Pilzer, Rocca, Syku, Varagnolo (K), Zuccaro (L2). Coach: Oliva, Torrengo.