Putin e la palestra al Cremlino: "Mi alleno un'ora e mezza" - Video

(Adnkronos) - Un'ora e mezza di allenamento al giorno al Cremlino per Vladimir Putin. Il presidente della Russia, 72 anni, descrive la sua routine sportiva nel documentario 'Russia. Il Cremlino. Putin. 25 anni' e mostra la palestra allestita in una stanza del Cremlino. Attrezzi, macchinari, manubri: "Mi alleno un'ora e mezza al giorno. E vado in piscina", dice Putin al giornalista Pavel Zarubin. Il graffio notato dal giornalista è frutto di un allenamento particolare? "Ho sbattuto, niente di eroico...".