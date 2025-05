Trump, no a terzo mandato da presidente: "Non mi candiderò per elezioni 2028"

(Adnkronos) -

Donald Trump fa chiarezza, almeno in parte, e esclude l'ipotesi di sfidare la Costituzione e puntare al terzo mandato da presidente degli Stati Uniti. "Sarò un presidente per 8 anni, un presidente per 2 mandati. Ho sempre pensato che fosse molto importante", dice Trump nell'intervista a Meet the Press, programma di Nbcnews. Trump ha iniziato da poco più di 100 giorni il secondo mandato alla Casa Bianca.

Il 22esimo emendamento stabilisce che nessuno possa essere eletto presidente per più di 2 mandati. Le parole di Trump, 78 anni, segnano un'inversione di rotta rispetto alle dichiarazioni delle scorse settimane, quando il presidente considerava il terzo mandato "senza scherzare". Oggi, il tono è differente. "E' qualcosa che, per quanto ne sappia, non è consentito fare. Non so se sia costituzionale vietare di farlo", dice prendendo atto della situazione. Modificare la Costituzione è un'ipotesi estremamente remota, servirebbe il sostegno di due terzi della Camera e del Senato o di due terzi degli Stati. In entrambi i casi, per la ratifica definitiva servirebbe il sì di tre quarti degli Stati: un'utopia.

La formula 'Trump 2028' continua però a circolare online, complice la vendita di merchandising ufficiale sullo shop online legato al presidente. Magliette e cappellini vengono venduti anche a 50 dollari. "Ci sono molte persone che vendono il cappellino del 2028, ma non è qualcosa a cui presto attenzione. Punto a 4 anni eccellenti e poi a cedere il testimone a qualcuno, un grande repubblicano che vada avanti", dice il presidente. L'erede potrebbe essere l'attuale vicepresidente, JD Vance? "Potrebbe essere certamente, ma non voglio andare oltre. Credo che sia una persona brillante, fantastica. "Marco è grande", dice facendo riferimento al segretario di Stato, Marco Rubio, che ha appena assunto la carica ad interim di consigliere per la sicurezza nazionale dopo il siluramento di Mike Waltz. "Molti di loro sono eccellenti. Certamente direi che se c'è un vicepresidente ed è straordinario, avrebbe un vantaggio".