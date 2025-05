Lettrice di Millesimo ringrazia l’Ostetricia di Verduno

Riceviamo e pubblichiamo.

***

Gentile direttrice,

desideriamo innanzitutto ringraziare di cuore tutto lo staff del reparto di Ostetricia. Io e il mio compagno ci siamo trovati benissimo, non solo per la gentilezza e l’attenzione che ci è stata riservata, ma anche per l’elevata professionalità che hanno saputo dimostrarci.

Siamo rimasti piacevolmente colpiti dalla vostra preparazione e umanità.

Grazie di cuore ancora una volta. Anche se non abitiamo nelle vicinanze, continueremo senz'altro a venire da voi.

Un caro saluto da Erica, Fabio e dalla piccola Karolina