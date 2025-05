IL ROATA IN PISTA

Ottimi risultati per gli atleti del settore pista dell’Atletica Roata Chiusani, impegnati nel ponte del 1° Maggio in 3 manifestazioni.

Tra i tanti risultati di rilievo ottenuti il 1° Maggio ad Imperia, si segnalano la vittoria di Luca Coppola nel salto in lungo con la misura di 6,93m, a soli 2 cm dal minimo per i Campionati Italiani Juniores, ed i numerosi Personal Best nelle gare di velocità con Castagnotto (200m), Massa (100m), Ocleppo (200m), Falcone(200m), Verra (200m).

A Donnas (AO), sabato 3 maggio, Annalisa Magliano vince la gara di salto in alto con un grande Personal Best, issandosi sino a 1,59m, sfiorando il minimo richiesto per i Campionati Italiani Cadette. Magliano si classifica terza all'esordio nei 300hs con l'ottimo crono di 49"15.

Siglano il Personale anche Brignone (salto in alto) Bono (lancio del disco) Fino e Peano nei 1000m, bene Ballario.

A Cernusco Sul Naviglio (MI), il 4 maggio, terzo posto nel getto del peso femminile 4kg e Personal Best per Hankpada Essolotiye con la misura di 10,01m.

Ad accompagnare i tecnici Fabio Milano ed Agusto Griseri.

IL ROATA ALLA 46a TRA I PESCHI IN FIORE - CARAGLIO.

Numerosi podi e titoli provinciali per i portacolori dell’Atletica Roata Chiusani, impegnati a Paschera, giovedì 1°Maggio, sui 10km del percorso certificato de I Peschi in fiore.

Vittoria e titolo provinciale assoluto per Sarah Aimée L'Epée, prima donna al traguardo in 37'21.

Vittorie di categoria e titolo provinciale per Massimo Galliano, SM50, 4° assoluto in 33'40, Davide Martina SM45, 5° in 33'56, Alessio Romano JM, Enrico Aimar SM40, Cristina Frontespezi SF65.

Seconda piazza di categoria per Danilo Brustolon SM40, Guido Castellino SM45, Elena Baudena SF45, Silvia Di Salvo SF55.

Terzo gradino del podio per Maurizio Morello SM45 e Cinzia Antoci SF50.

Piazzamenti di Flavio Gancia, Vittorio Rossetti, Dario Arneodo, Mirco Grillo, Tiziana Semeraro, Maria Bacilieri e Patrizia Massolo.

L'Atletica Roata Chiusani si classifica 2a tra le Società Numerose.

IL ROATA AL GIRO DELLE BORGATE DI MELLE.

Quarto posto regionale per la nostra staffetta Allievi dell’Atletica Roata Chiusani, composta da Leonardo Morello ed Andrea Mandrile, in gara Sabato 3 Marzo al Giro delle Borgate di Melle.

Nella gara individuale vittorie di categoria per Enrico Aimar M1, Elisa Castellino F2 e Silvana Pecollo F3, secondo posto per Luca Cavallo, SM, Enrico Chiapello M2.

Ben piazzato Dario Arneodo.

Nel settore Esordienti bene Maria Basso, Letizia Garro e Margherita Basso.

ROATESI IN GARA

Mattia Culasso, 1° in categoria PM in 48'27 e Raffaella Giordano, 6a SF55, hanno rappresentato l’Atletica Roata Chiusani a Pietra Ligure, sui 10km de La Rapidissima.

Bene Maria Bacilieri, 20a donna sui 17km x 300d+ al Trail del Bersaglio di Sommariva Bosco.