A Mondovì una camminata per "l'ultimo giorno di Gaza"

Le Donne in cammino per la pace di Mondovì organizzano una camminata serale sul sentiero Landandè, tratto Mondovicino – Carassone, per unire i passi alla solidarietà e alla denuncia.

L'iniziativa, in programma venerdì 9 maggio alle 20:30, partirà all’imbocco del sentiero Landandè, Strada di Cassanio (accesso da Mondovicino) e si snoderà per circa 4km fino a raggiungere, verso le 21.30, la chiesa parrocchiale di Carassone. L'evento si concluderà con canti tradizionali arabi interpretati da Besawty (Sara Bezzi).

Si raccomanda di portare torce elettriche o luci frontali e indossare giubbotti catarifrangenti.

"Una manifestazione simbolica e silenziosa per tenere accesa l’attenzione su ciò che accade a Gaza, per ribadire che non vogliamo essere complici" - dicono le Donne in Cammino per la Pace.