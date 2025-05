"Alba offre vino rosso sangue": la protesta di Mononoke a Vinum riaccende il tema dello sfruttamento nei vigneti

"ALBA OFFRE VINO ROSSO SANGUE": lo striscione comparso ieri mattina sulla facciata del Palazzo Mostre e Congressi, sede principale Vinum Lab, ha dato un segno forte. La firma dell’azione è del Collettivo Mononoke, realtà attiva nell’albese su tematiche legate all’antifascismo, ai diritti delle persone migranti e al contrasto delle disuguaglianze sociali. La loro presenza, nell'ultimo weekend della manifestazione internazionale, non è passata inosservata.

Nel volantino diffuso dal collettivo si legge: "Issa e Mamadou sono morti ad Alba, in un edificio abbandonato dove cercavano riparo. Avevano documenti in regola, avevano lavorato come braccianti nelle vigne. Sono morti per un sistema che li ha abbandonati. Il nostro territorio produce ricchezza, ma spesso sulla pelle di chi viene sfruttato nei campi".

Il riferimento è alla tragedia avvenuta a dicembre 2024, quando due giovani uomini di origine africana hanno perso la vita a causa di intossicazione da monossido di carbonio. Senza una casa, si erano rifugiati in un edificio dismesso nella periferia cittadina. La chiusura estiva nel 2023 del Centro di prima accoglienza di via Pola, che ha ridotto drasticamente i posti letto a disposizione per chi vive in situazioni precarie, è stata secondo Mononoke l’ennesima spinta verso l’abbandono sociale.

La protesta di ieri mira a tenere alta l’attenzione su un problema che va oltre la contingenza: lo sfruttamento dei lavoratori stagionali, l'assenza di alloggi dignitosi, il disinteresse strutturale. "Il caporalato non è una piaga isolata – scrivono ancora i manifestanti – ma il prodotto di un sistema in cui imprese, istituzioni e società civile preferiscono non vedere. Non è solo il 'caporale' il responsabile: sono anche le aziende che delegano al contoterzismo e le istituzioni che non pianificano soluzioni abitative. E la Chiesa, che possiede stabili e gestisce l'accoglienza, dovrebbe fare di più".