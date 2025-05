Cinema Monviso gremito di studenti per la Giornata dedicata alla libertà di stampa [FOTO]

Cinema Monviso gremito di studenti per l’appuntamento che in questi minuti ha aperto "La musica e la poesia per la libertà di stampa", evento col quale l’Associazione Culturale Territori celebra la giornata istituita dalle Nazioni Unite nel 1993 per ricordare l'importanza della libertà d’informazione come pilastro fondamentale della democrazia.

Alla sua 6ª edizione e patrocinato dalla Regione Piemonte, l’evento è promosso in collaborazione col Consiglio Regionale del Piemonte, l’Ordine dei Giornalisti del Piemonte e il Conservatorio Ghedini.

Sul palco del cinema e teatro cuneese, insieme al presidente di Territori Enrico Anghilante, il giornalista Mediaset Beppe Gandolfo e i colleghi Martina Castigliani e Giuseppe Pipitone, giornalisti de "Il Fatto Quotidiano", testata media partner dell’iniziativa.

La mattina sarà dedicata agli studenti si chiuderà con la premiazione del concorso riservato alle scuole secondarie di primo e secondo grado.

Il momento clou sarà l’incontro serale, gratuito e aperto al pubblico (con prenotazione obbligatoria, qui), che si terrà presso lo Spazio Incontri della Fondazione CRC. Il tema, “La musica e la poesia per la libertà di stampa”, guiderà un confronto tra informazione, arte e cittadinanza attiva.