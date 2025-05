Cuneo: parte di via Basse Stura chiusa al traffico fino al 30 maggio

Per consentire la prosecuzione dei lavori di scavo in via Basse Stura si è resa necessaria la chiusura al traffico del tratto tra il civico 53 e l’intersezione con via San Giacomo nel periodo compreso tra martedì 6 e venerdì 30 maggio (compatibilmente con le condizioni metereologiche e l’andamento dei cantieri, eseguiti per conto di E-Distribuzione).

Si segnala inoltre che, nelle giornate di giovedì 8 e venerdì 9 maggio, sarà effettuato un intervento di manutenzione esterna sul fabbricato situato al civico 26 di via Basse Stura. Il mezzo di lavoro verrà posizionato sulla carreggiata adiacente e, per garantire la sicurezza delle operazioni, verrà disposto il divieto di transito nel tratto di strada compreso tra via San Giacomo e via Giola.