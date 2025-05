Cuneo vince il bando “Bici in Comune”: in arrivo 113mila euro per la mobilità sostenibile

Cuneo si aggiudica un altro finanziamento perché è stata selezionata nel contesto del bando “Bici in Comune” promosso dal Ministero per lo Sport e i Giovani, con il supporto del Dipartimento per lo Sport, per il tramite di Sport e Salute S.p.A e dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (Anci).

Il progetto "Cuneo Pedala: la bici al centro della mobilità del futuro" si è collocato al 18° posto su 82 candidature pervenute (sono finanziate le prime 23 progettualità). Al bando potevano partecipare tutti i Comuni italiani, suddivisi in cluster in base al numero di abitanti, per ottenere il finanziamento di progetti che promuovano la mobilità ciclistica come strumento per uno stile di vita sano e attivo, e favoriscano lo sviluppo del cicloturismo. Con questo successo il Comune si garantisce 113.000 euro a beneficio della mobilità sostenibile da utilizzare nel corso del 2025 e 2026.

Il progetto presentato dal Comune di Cuneo è stato disegnato per incrementare l’uso quotidiano della bicicletta sia in ambito urbano che extraurbano, per promuovere il cicloturismo come leva per valorizzare il territorio e le sue eccellenze, e per garantire la sicurezza e l’accessibilità delle infrastrutture ciclabili, sensibilizzare i cittadini attraverso eventi e attività educative che incentivino la cultura della mobilità sostenibile, creare sinergia tra gli interventi.

Nel pacchetto progettuale candidato ci sono tre filoni di attività. Il primo riguarda il consolidamento del progetto “bike to work”, per riuscire a coinvolgere nuovi beneficiari e ambiti (luoghi della cultura, luoghi dello sport, produttori locali e mercati agricoli). C’è poi la creazione di “bike box”, strutture sicure e protette per il parcheggio delle biciclette, che saranno installati in una posizione strategica, integrata con il trasporto pubblico locale (TPL). Il terzo filone di attività previse dal progetto riguarda il potenziamento del Cuneo Bike Festival, nell’ambito dell’European Mobility Week, momento essenziale per la promozione della bicicletta e della mobilità attiva, e il suo potenziamento con eventi chiave rivolti alle scuole (laboratori di educazione alla mobilità sostenibile), ai più piccoli (con il villaggio della sicurezza stradale), alla promozione del territorio.

Così commenta l’assessore alla mobilità Luca Pellegrino: “Siamo molto contenti di essere riusciti ad attirare per la città altre risorse a beneficio della mobilità sostenibile e in particolare della bicicletta. È il segnale che stiamo lavorando nella giusta direzione ed è significativo che il lavoro fatto e gli interventi che proponiamo sovente ci pongano in cima alle graduatorie dei bandi regionali o nazionali a cui partecipiamo. Come Amministrazione crediamo fortemente che Cuneo possa trasformarsi valorizzando e incrementando la mobilità sostenibile e che i suoi abitanti ne trarranno benefici da tutti i punti di vista. Ringrazio tutti coloro che con noi ci credono e con noi lavorano per questo obiettivo”.