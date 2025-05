Giovani visioni di territorio: le Scalate leggendarie nelle Terre del Monviso al Cuneo Montagna Festival

Sabato 10 maggio 2025 alle 18, presso l’Open Baladin di Cuneo (Piazza Foro Boario), si terrà il talk “Giovani visioni di territorio. La montagna per le biciclette”.

Il giornalista Davide Mazzocco, firma della rivista di ciclismo Rouleur Italia e di Bikeitalia, il trail runner e scialpinista valgranese Davide Rivero e il cuneese Beppe Costamagna, veterano novantenne delle due ruote a pedali, si confronteranno sul potenziale trasformativo delle giornate con strade chiuse ai veicoli a motore e riservate alle biciclette, dove gli arrivi in montagna diventano palcoscenico di libertà e condivisione, superando la dimensione della performance e trasformandola in esperienza. Un racconto che unisce passione, memoria e futuro del ciclismo nelle terre del Monviso restituendo l'evoluzione di "Scalate leggendarie nelle Terre del Monviso", una manifestazione giovane, nata nel 2022, e che punta a diventare un appuntamento cardine nel panorama degli eventi cicloturistici del Nord Italia, incarnando lo spirito di rinascita e connessione con i territori montani attraverso l'esperienza sportiva. L’evento "Scalate leggendarie nelle Terre del Monviso" è organizzato da Terres Monviso con il sostegno di risorse dell’Unione Europea nell’ambito del programma Interreg Italia-Francia ALCOTRA, dalle Unioni Montane Valle Stura, Valle Grana, Valle Maira, Valle Varaita, Comuni del Monviso e Barge-Bagnolo e dal Comune di Saluzzo con la collaborazione tecnica di Velo Caraglio e Vigor Cycling Team.

L’incontro di sabato 10 maggio, moderato dal giornalista Davide Rossi e promosso dal “Cuneo Bike Festival” e da "Scalate leggendarie nelle Terre del Monviso", è inserito all'interno del programma del "Cuneo Montagna Festival", in programma a Cuneo da venerdì 9 a domenica 11 maggio. L'ingresso è libero con prenotazione al link bit.ly/cnbf-10-5-2025 .

Quello del 10 maggio è il sesto appuntamento del format CNBF off 2025, che tiene compagnia agli appassionati di bicicletta e di mobilità sostenibile in attesa della quinta edizione del “Cuneo Bike Festival”, in programma dal 18 al 22 settembre in piazza Galimberti a Cuneo, in concomitanza con la Settimana Europea della Mobilità. Da venerdì 27 a domenica 29 giugno il Cuneo Bike Festival sarà presente con una variegata offerta di attività e talk all'interno del villaggio della 36ª edizione della granfondo ciclistica internazionale “La Fausto Coppi” , in programma domenica 29 giugno. A inizio luglio è prevista una pedalata notturna con la community Night Experience Ride.