Il Green Team degli studenti del Vallauri condivide l'esperienza dell'Erasmus

Un bilancio positivo per il quarto anno di lavoro con i progetti Erasmus+ per il Vallauri di Fossano. A fine aprile alcuni rappresentanti del Green Team d’istituto, il gruppo di studenti selezionati per partecipare ai progetti Erasmus, hanno condiviso le proprie esperienze con oltre 400 studenti riuniti in assemblea.

Una importante azione di disseminazione dei progetti finanziati dall’Unione Europea, che consente ai ragazzi delle superiori di vivere esperienze di accoglienza di studenti e docenti stranieri e di mobilità verso altre realtà europee.

Il Green Team degli studenti Erasmus del Vallauri conta una trentina di partecipanti, selezionati tra i vari settori dell’istituto e, da ottobre, lavora sul tema della sostenibilità alimentare, focus del progetto per l’anno in corso. Le esperienze di mobilità svolte dai ragazzi sono state di due tipi: lungo e breve termine.

A settembre due studentesse hanno avuto l’opportunità di vivere per oltre un mese in Francia, ospitate dal Liceo Geneviève de Gaulle Anthonioz di Milhaud, vicino a Nîmes e successivamente le compagne francesi sono state accolte dal Vallauri. Gli altri studenti hanno invece partecipato nel mese di novembre all’accoglienza di compagni provenienti dall’Istituto Hunfalvy di Budapest e dal Parler-Gymnasium di Schwäbisch Gmünd, Germania, per poi recarsi a loro volta presso le scuole straniere nel mese di marzo.

Entrambe le esperienze presso le scuole straniere sono state di grande ispirazione per i partecipanti, sia per i temi di lavoro affrontati, sia per la scoperta di nuove realtà e culture attraverso la guida di chi vive il territorio. Il personale scolastico facente parte del Team Erasmus ha guidato gli studenti lungo il percorso annuale di lavoro sul tema della sostenibilità alimentare e li ha accompagnati nei viaggi in Germania e in Ungheria oltre ad aver esplorato, attraverso dei job-shadowing, altre realtà scolastiche in Portogallo a Figueria e in Spagna a Batea.

Nell’ottica di costruire collaborazioni con il territorio e diffondere la conoscenza di realtà che lavorano su temi di respiro internazionale, il gruppo di studenti del Green Team ha potuto fruire di alcuni incontri formativi tenuti da Italo Rizzi in rappresentanza dell’LVIA di Cuneo sul tema della cooperazione e solidarietà internazionale con focus sulla questione dell’alimentazione.

Le attività si concluderanno con l’accoglienza a maggio di alcuni docenti provenienti dalla Spagna, Batea e Gandesa, per creare nuovi rapporti di collaborazione e confronto tra scuole diverse e con una visita del ragazzi del Green Team presso la bottega del commercio Equo e Solidale di Fossano.

L’esperienza Erasmus+ è stata per studenti e personale scolastico un propulsore fondamentale per sostenere la riflessione sui temi della sostenibilità alimentare, per conoscere nuove culture, per sperimentare l’accoglienza e l’ospitalità di persone straniere, per sentirsi cittadini europei e per migliorare le proprie competenze linguistiche con la pratica.