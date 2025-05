Il presidente dell'Avis di Cuneo Valentino Piacenza eletto consigliere nazionale alla 55ª assemblea regionale per il rinnovo dei vertici

Domenica 4 maggio a Fontagneto d'Agogna (NO) si è svolta la 55ª assemblea dell'Avis Regionale Piemonte, appuntamento cruciale per il rinnovo del Consiglio Regionale e Nazionale.

I delegati si sono riuniti per eleggere i nuovi Consiglieri Regionali, l'Addetto Contabile e di Bilancio regionale, nonché i rappresentanti che siederanno nel Consiglio Nazionale dell'Avis.

All'importante appuntamento ha partecipato una folta delegazione dell'AVIS Provinciale di Cuneo, che ha visto premiato il proprio impegno con l'elezione di quattro rappresentanti.

Sono stati infatti eletti come Consiglieri Regionali dell'AVIS Piemonte Leonardo Dolce (Avis Comunale Cuneo), che si distingue come il più giovane tra tutti i consiglieri eletti, Adriano Marchetti (Avis Comunale Busca) e Valentino Piacenza (Avis Comunale Cavallermaggiore).

Eletta come Addetto Contabile e di Bilancio Rosina De Luca (Avis Comunale Cuneo).

Un ulteriore importante risultato è stato raggiunto con l'elezione di Valentino Piacenza - Presidente dell’Avis Provinciale di Cuneo - come uno dei 45 consiglieri dell'Avis Nazionale, garantendo così alla provincia di Cuneo una rappresentanza ai massimi livelli associativi.

"Una grande soddisfazione per l'Avis della Granda" - ha dichiarato Valentino Piacenza - "Finalmente la nostra provincia, seconda in regione per numero di donazioni, è rappresentata a tutti i livelli, anche al Nazionale. Un traguardo importante per cui garantisco serietà ed impegno costanti".