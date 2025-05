In uscita il primo libro del ventenne scrittore di Dogliani Matias Gregorio

Matias Gregorio, 20 anni di Dogliani, ha appena pubblicato il suo primo libro dal titolo ", “Non sono strano, sono una LIMITED EDITION. Guida pratica per viaggiare nel caos che c’è nella mia testa”, un’autobiografia ironica e profonda che affronta temi cruciali come la salute mentale, l’identità, l’accettazione e la crescita personale, attraverso il linguaggio della sua generazione.

Un viaggio nel caos mentale, emotivo e sociale di un ragazzo che affronta, con disarmante lucidità, ironia e fragilità, le sfide dell’adolescenza e della prima età adulta: disturbi alimentari, accettazione dell’orientamento sessuale, relazioni familiari complesse, ricerca di senso, incidenti che cambiano la vita e momenti di rinascita.



Non è un libro da leggere con la penna rossa in mano, ma con il cuore aperto. È una guida, una confessione, una risata amara sul divano, un pugno nello stomaco e una carezza sulla testa. È per chi si sente perso, ma anche per chi vuole capire. Per chi è stanco di sentirsi dire 'Andrà tutto bene' e vuole sentire: 'Anche io ci sono passato'.



Tra frasi taglienti, episodi paradossali, pensieri intrusivi e momenti di autoironia, questo libro è un manifesto sulla vulnerabilità e sul coraggio di raccontarsi senza filtri. Una limited edition di vita, come ogni essere umano.

Il libro nasce dal bisogno urgente di condividere e normalizzare ciò che spesso rimane nascosto: le fragilità. In un’epoca in cui si mostra solo il bello, Non sono strano sono una LIMITED EDITION' porta a galla il disordine interiore, le crepe, ma anche la luce che passa da lì. È pensato come uno strumento per aprire conversazioni autentiche, soprattutto tra giovani.



Il progetto prevede non solo la pubblicazione del libro, ma anche un percorso di presentazioni-evento in contesti culturali, universitari e giovanili. Eventi che uniscono parole, arte visiva e performance per far emergere il tema della salute mentale con linguaggi freschi e accessibili.

Per qualunque informazione l'autore è presente all'indirizzo e-mail matias.gregorio.2005@gmail.com