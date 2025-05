Invaso Serra degli Ulivi, chiesta massima priorità per la provinciale 5: riapertura prevista entro fine luglio

Prosegue, anche se con un lieve ritardo rispetto al cronoprogramma (5-6 giorni, ndr) il cantiere di posa delle condotte che da Chiusa di Pesio raggiungeranno il comune di Pianfei per il maxi progetto dell'invaso di Serra degli Ulivi.

Questa mattina, lunedì 5 maggio, si è tenuto un nuovo sopralluogo relativo al primo lotto dei lavori, con il sindaco Claudio Baudino e l'amministrazione di Chiusa di Pesio, il presidente provinciale Luca Robaldo, il direttore dei lavori e i rappresentanti del Consorzio Idrico del Pesio, ente titolare dell’intervento e gli amministratori degli altri comuni coinvolti dal progetto.

"Sono contento che la Provincia rinnovi, ogni mese, l'impegno preso nel venire a fare il punto sui lavori" - ha detto Baudino.

"Un mese fa ci siamo trovati a Pianfei per fare il punto sui lavori con la presenza della Regione - ha evidenziato Robaldo -, cerchiamo di lavorare su tutta l’asta territoriale per i prossimi lotti. L'obiettivo è lavorare in sinergia, come stiamo cercando di fare su tutta la Provincia. Ringraziamo il Consorzio e le amministrazioni per la collaborazione".



Il cronoprogramma ha subito alcuni rallentamenti, ma al momento dovrebbero comunque essere garantiti i tempi previsti, con la riapertura della provinciale 5 - oggi a senso unico alternato - entro l'estate.



"I lavori procedono - ha spiegato l'ingegner Galfrè - in questa fase stiamo procedendo con la posa dei pali che sosterranno la carreggiata, al momento ne mancano ancora un centinaio, quindi impiegheremo ancora almeno due settimane; poi si procederà con gli scavi e verranno realizzati i tiranti. Stiamo valutando, per la realizzazione del muro, di inserirne uno prefabbricato in modo da accorciare i tempi. La nota positiva è che da progetto, in questa zona, la posa della condotta prevedeva la deviazione sull'altra corsia stradale, invece, a seguito di un sondaggio, abbiamo verificato che non ci sono sottostrutture, quindi possiamo procedere dritti senza deviazioni, un vantagio anche per la viabilità. Al momento siamo in linea con il cronoprogramma".

L'appello del sindaco Baudino è stato quello di riaprire la provinciale 5 a doppio senso di marcia per l'estate: "Si trada di un nodo viario fondamentale per i cittadini e per i commercianti. Se possibile la richiesta è di incrementare i lavori, con presenza di uomini e mezzi, in questo tratto dandogli la priorità assoluta proprio per poter ripristinare la normale circolazione entro l'estate, gli imprevisti sono sempre dietro l'angolo, ma non vorremmo avere la strada ancora a senso alternato ad agosto".

Le tempistiche al momento previste vedrebbero la conclusione di questa porzione di cantiere entro metà-fine luglio con la bitumatura del tratto interessato.

Intanto è stato fatto anche il punto su via Mondovì: "Qui faremo un bypass, come da progetto, con una piccola deviazione alla viabilità, già segnalata - hanno aggiunto i responsabili del cantiere - Per l'estate contiamo di ripristinare il parco con operazioni di inerbimento che dovrebbero restituirlo entro l'autunno".

Tra un mese - come calendarizzato dal presidente provinciale - vi sarà un nuovo sopralluogo.