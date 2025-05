Judo: Claudia Marchiò dell’ASD Valle Maira terza al Campionato Italiano A1 di Mola di Bari

Una giornata memorabile quella di sabato, 3 maggio, per l’ASD Judo Valle Maira. All’interno del palazzetto Comunale di Mola di Bari si sono svolte le Finali dei Campionati Italiani A1 categoria Cadetti, con l’associazione rappresentata da tre atlete seguite dal Maestro Diego Penone: Claudia Marchiò, Martina Luciano, Alessandra Olivero.

L’atleta Claudia Marchiò (kg 70) ha vinto il primo incontro con determinazione e grinta, ma purtroppo perso il secondo. Con una ritrovata lucidità, è stata poi ripescata e ha vinto due incontri per Ippon (KO tecnico), classificandosi al terzo posto ed acquisendo la cintura nera. “Peccato per il secondo incontro - commenta il Maestro Penone - Claudia se trovava la continuità giusta sicuramente andava in finale, ma la tensione di una finale a volte gioca brutti scherzi. Sono contento di questo risultato tutto meritato, anche se un po’ stretto, Claudia in questi anni ha dimostrato una crescita pazzesca, adesso può raggiungere ancora ottimi risultati”.

L’atleta Martina Luciano (kg 48) ha vinto il primo incontro e ne ha persi altri due, classificandosi al 9° posto. Il Maestro Penone commenta: “Un bel risultato, per la prima esperienza Nazionale di alto livello. Martina è sulla giusta strada avrà delle belle soddisfazioni”.

L’atleta Alessandra Olivero (kg 57) ha perso il primo incontro, classificandosi al 17° posto. “Purtroppo non è stata recuperata, mi spiace per Alessandra - commenta il tecnico - merita ben altro, visto le sue qualità tecniche”.

Nella giornata di domenica, 4 maggio, si è invece svolto anche il Trofeo Jigoro Kano nel palazzetto Le Cupole di Torino.

l'A.S.D. Judo Valle Maira è stata rappresentata da sette atleti seguiti dai tecnici Silvio Baschieri e Giulia Varetto.

Ottimi i risultati ottenuti:

1°CLASSIFICATO: Francesco Giammario Esordiente/B kg 60;

1°CLASSIFICATA: Luisa Belliardo Cadetta kg 57;

1°CLASSIFICATO: Giacomo Garelli Cadetto kg 73;

1°CLASSIFICATO: Yuri Penone Juniores kg 100;

3°CLASSIFICATO: Achille Bonito Esordiente/B kg 50;

3°CLASSIFICATO: Christian Tosello Cadetto kg 66;

5°CLASSIFICATO: Diego Allione Esordiente/B kg 50.

Il direttivo dell’associazione si congratula con gli atleti per i brillanti risultati ottenuti.