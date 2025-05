L'Arte Bianca di Neive entusiasma al campionato nazionale di pasticceria: secondo posto e premio per la creatività

Una torta che racconta una storia, un fiore che diventa sapore. È così che Vittoria Tibaldi e Sara Appendino, allieve dell’Istituto Arte Bianca di Neive, hanno conquistato la giuria del Campionato nazionale di pasticceria “Il talento del pasticcere”, andato in scena al Forte Village di Pula, in Sardegna. Il loro dolce “Asphodelus”, ispirato al fiore dell’asfodelo – simbolo di rinascita e memoria – ha ottenuto il secondo posto assoluto e il premio speciale per la Miglior Creatività, con un punteggio di 415 punti, a soli cinque dalla vetta. Ad accompagnarle, il professor Rosario Torre.

Il loro dolce è un’opera di equilibrio e significato: una base in frolla al cioccolato, cremoso alla nocciola, biscotto all’albicocca, mousse al cioccolato bianco, bavarese al mango e una glassa rossa a specchio. Il tutto arricchito da una decorazione elegante ispirata alla forma dell’asfodelo. Una costruzione attenta al gusto, all’estetica e al messaggio.

“Senza il nostro professore Rosario Torre, nulla di tutto questo sarebbe stato possibile. Ci ha seguite in ogni momento, guidandoci con passione e competenza. Siamo profondamente grate anche all’Istituto Arte Bianca di Neive per l’opportunità che ci ha offerto e alle aziende partner che ci hanno sostenuto concretamente”, raccontano le due allieve.

“Ringraziamo anche tutti i professori e compagni che ci hanno accompagnato lungo il percorso, in particolare Alessandro Sampò, Alice Piras, Giulia Oppo, Silvia Bonora e Daniele Mancari. E un pensiero speciale va al Campione del Mondo Mattia Sabatini: ci ha trasmesso nuove tecniche, ci ha spronate e ci ha aiutate a trasformare le idee in un dolce che è riuscito a emozionare la giuria. Il secondo posto e il premio Miglior Creatività sono anche merito suo”.

Il concorso ha riunito i migliori istituti alberghieri italiani in una tre giorni di alta formazione e confronto. Il risultato delle ragazze testimonia la qualità dell’Istituto Arte Bianca, da anni riferimento nella didattica dolciaria. “Questi riconoscimenti – sottolinea la scuola – sono frutto del talento e della dedizione delle nostre allieve, ma anche dell’impegno costante dei docenti che ogni giorno accompagnano gli studenti nel loro percorso formativo. Ringraziamo anche i partner, le aziende fornitrici e l’organizzazione del concorso per aver offerto un contesto così stimolante e professionale”.