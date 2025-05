Mondovì: il maresciallo maggiore Fabrizio Campora è il nuovo comandante della Stazione dei Carabinieri

Nella foto il luogotenente carica speciale Paolo Cotza (in abiti civili) e il maresciallo maggiore Fabrizio Campora

Passaggio di consegne alla Stazione dei Carabinieri di Mondovì, dove il maresciallo maggiore Fabrizio Campora ha assunto da qualche giorno il comando, subentrando al luogotenente carica speciale Paolo Cotza che, dopo sette anni di appassionato e incessante servizio in favore della comunità monregalese, è andato in congedo.

Il Mar. Magg. Fabrizio Campora, nato a Cuneo nel 1978, coniugato, tre figli, ha prestato servizio quale addetto alle Stazioni Carabinieri di Ventimiglia (Imperia) e Bresso (Milano), prima di rientrare nella Provincia Granda, dove ha comandato per 8 anni la Stazione di Mombasiglio e, per analogo periodo, è stato destinato al Nucleo Operativo della Compagnia di Mondovì, dove ha ulteriormente affinato le sue competenze nel campo della polizia giudiziaria.

Il Comando Provinciale dei Carabinieri rivolge a lui "i migliori auguri di un buon lavoro per questa nuova esperienza professionale che lo attende" e al luogotenente carica speciale Paolo Cotza "il sentito ringraziamento per l’attenta e costante presenza e gli auguri per la meritata quiescenza".