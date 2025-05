Torna la pesa pubblica a Piasco: "Un servizio importante per tutto il territorio"

Nella mattinata di sabato 3 maggio è stata inaugurata dall’amministrazione comunale di Piasco la nuova pesa pubblica, in Via G.Giolitti n.2, in posizione strategica per tutta la Valle Varaita, che potrà essere utilizzata da subito, grazie alla convenzione con Autotrasporti Villar SRL.

Il paese, a forte vocazione agricola, necessitava di un sistema di pesatura, aperto 24h su 24, self-service, macchinario di ultima generazione, con sensori elettronici per la registrazione del carico. La pesa, modello a ponte per veicoli stradali, è fornita di piattaforma di carico di dimensioni 18 x 3 metri, portata max 80 tonnellate.

“La pesa pubblica è un servizio importante per tutto il territorio che va a vantaggio della collettività - dichiara il consigliere presidente della Commissione Agricoltura, Mattia Monge Roffarello – per garantire un servizio fondamentale per alcuni imprenditori agricoli, artigianali e commerciali. Non dimentichiamo che a Piasco il settore agricolo è trainante e molti giovani stanno continuando l'attività agricola di famiglia".